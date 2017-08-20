Android cep telefonlarında sürekli karşılaştığımız ancak hiç araştırma ihtiyacı hissetmediğimiz dosyalar olabiliyor. Bunlardan biriside Android dosya sisteminde yer alan LOST.DIR klasörü. Çoğu kullanıcı dosyaların içerisinde gördüğü LOST.DIR dosyasını merak etmekte. Bizde bu sayfamızda LOST.DIR dosyası nedir, ne işe yarar ve silsek herhangi bir sorun teşkil eder mi konularına değineceğiz.

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SD Kart içerisinde yer alan LOST.DIR dosyası, çoğu kullanıcı tarafından zararlı bir dosya olarak görülebilir. Siz böyle bir dosya oluşturmadığınız için böyle düşünmeniz oldukça normal. LOST.DIR klasörünün herhangi bir virüs olmadığını sizlere belirtmek isteriz.

LOST.DIR nedir?

Lost.dir bir sistem dosyasıdır. Android işletim sistemi burada aktarım sırasında aktarımı belirli sebepler ile sonlanmış dosyaları saklar. Önbellek görevi bu klasörün çoğu zaman boş olduğunu da görebilirsiniz.

LOST.DIR Dosyası ne işe yarar ?

Telefonunuza herhangi bir dosya indirirken veya bilgisayar ile bağlantı halinde iken dosya atarken, dosya aktarılması tamamlanmadan bağlantıyı keserseniz bu dosyalar LOST.DIR klasörü içerisinde önbelleklenir. Dosya aktarımı sırasında kopan bağlantı sebebi ile o an attığınız dosyalar LOST.DIR klasöründe rastgele isimlendirilen klasörlerde barınır.

– SD kartınızı Android telefonunuzdan aniden çektiğinizde.

– Dosya aktarımı ve buna benzer işlemleri yaparken telefonunuzun aniden kapanması.

– Bilgisayar ile bağlantı esnasında bilgisayar ile telefonun arasındaki bağlantının kesilmesi.

Gibi sorunlarda bu klasörde dosyalarınınz yedeklenir. Tekrar o dosya aktarımı yapmak istediğinizde, sistem bu dosyanın önbelleğini LOST.DIR klasöründen alır.

LOST.DIR Klasörünü silsem bir şey olur mu ?

Bu klasör geri dönüşüm kutusu gibi bir görev görmektedir. Telefonunuzda depolama alanı sıkıntısı yaşadığınızda bu klasörü silebilirsiniz herhangi bir sorun olmayacaktır. Ancak bu klasörü sildikten sonra telefonunuzu kapatıp tekrar açtığınızda ekranda ” Dış SD kartı hazırlanmakta” uyarısı görebilirsiniz.