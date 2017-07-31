Zula kaç gb ? Zula oyunu ne kadar internet harcar ?

Zula oyunu kaç gb diyen kotasını seven oyun severler için böyle bir sayfa hazırlama ihtiyacı hissettik. Türkiye’nin ilk yerli ve başarılı MMOFPS oyunu olma özelliğini taşıyan bu oyun sürekli kendini yenilemekte ve sosyal medya üzerinden oyuncular ile sürekli interaktif bir şekilde iletişim kurmakta. Oyuna en son gelen Çanakkale haritası ile oldukça güzel bir hal aldı.

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Oyunun bilgisayara indirilmesinde oyun kurulum yöneticisi kullanılarak oyunculara kolaylık sağlanmış. Oyunu tarayıcı üzerinden indirdiğinizde küçük boyutlu bir indirme yöneticisini indirmiş oluyorsunuz ve bu indirme yöneticisi üzerinden oyunun kendi dosyalarını indiriyorsunuz. İndirme yöneticisi aslında size oldukça kolaylık sağlamakta. Tarayıcı üzerinden oyunun indirilmesinde herhangi bir internet kopmalarında veya tarayıcı hatalarında indirilen dosya tamamen iptal oluyor. Ancak indirme yöneticisi ile daha sonra kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

Zula kaç Gb’dır? Zula kaç GB yer kaplar?

Zula oyununu internet üzerinden indirme ile anlayamazsınız. Oyun sürekli güncelleme alan bir yapıda olduğu için indirme yöneticisinde ki boyutu sürekli artmaktadır. Oyunu indirip kurduktan sonra kurduğunuz Yerel Disk üzerinde sağ tıklayarak özellikler kısmından kapladığı alanı görebilirsiniz. Zula oyunu şu an için bende 2.7 GB yer kaplamakta. Gelen güncellemeler ile bu dosya boyutu artabilir.

Zula oyunu ne kadar internet harcar ?

Zula oyununu ne kadar internet harcadığına dair bilgiyi kendini denemez yanılma yöntemi ile edinebilirsiniz. En iyisi 2-3 gün boyunca sadece Zula oyunu oynadıktan sonra internet kota sorgulaması yapabilirsiniz. En net bilgiyi kendiniz edinmiş olursunuz.