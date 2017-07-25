WhatsApp’ta Engelleyen Kişiye Nasıl Mesaj Atılır?

WhatsApp’ta beni engelleyen kişiye nasıl mesaj atarım diye merak eden kullanıcılar bu konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Genelde tartıştığımız arkadaşlarımız, eski sevgilimiz veya geçinmek nedir bilmeyen arkadaşlarımız tarafından WhatsApp’tan engel yeriz. WhatsApp’ta engelleyen kişiye mesaj atma yöntemi de tam bu anda devreye giriyor.

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WhatsApp’ta engelleyen kişiye nasıl mesaj atarım sorusuna cevap bulabilmeniz için size yardımcı olacak bir arkadaşınızın olması gerekiyor. 3. kişi sizi engelleyen kişi ve sizin aranızda köprü görevi görerek mesaj atabilmenizi sağlayacak. Tabi bu 3.kişinin sizin ve sizi engelleyen kişiyle ortak arkadaş olmanız lazım dikkat çekmemek için.

WhatsApp’tan beni engelleyen kişiye nasıl mesaj atabilirim ?

Size yardımcı olacak 3.kişinin WhatsApp uygulamasında bir grup kurması gerekiyor. WhatsApp uygulaması açık iken sağ üstte yer alan 3 noktalı menü butonuna dokunarak “Yeni grup” seçeneğini seçmeli. Burada katılımcı ekle kısmında sizi ve sizi engelleyen kişiyi gruba eklemeli. Bu işlemi yaptıktan sonra bu grupta sizi engelleyen kişinin görebileceği şekilde mesaj iletebilirsiniz.

WhatsApp grup nasıl kurulur ?