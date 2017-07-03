WhatsApp Gece Modu Nedir, WhatsApp Gece Modu Ne işe Yarar ?

2014 Yılında Facebook’un satın alması ile beraber bir çok yeniliği bünyesine getiren WhatsApp, bu yeniliklere kaldığı yerden devam ediyor. Yeni gelecek olan özelliğin adı ise Night Mode. WhatsApp Gece modu ile artık WhatsApp uygulamanızda daha koyu renkler hakim olacak.

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Twitter gibi uygulamalarda yer alan Night Mode özelliğinde renk tonları siyahlaşarak gözleri yormayacak bir hal alıyor. WhatsApp’a gelecek olan Night Mode özelliği renkler daha koyu olacak ve sadece renkler değil fotoğraf ve videolarınızda düşük ışıkta daha da parlak ve net olacak.

WhatsApp’ın kendi bünyesinde barındırdığı fotoğraf çekme ve görüntülü görüşme gibi kameralarda herhangi bir özellik bulunmuyor. Oldukça sade bir yapıda kalan WhatsApp kamera kısmı buna güzel bir yenilik getirdi. WhatsApp’ın Gece Modu kamera arayüzü ile düşük ışık koşullarında özellikle geceleri çekilen fotoğraflarınızın kalitesini arttırabileceksiniz. Sadece fotoğraf çekerken değil görüntülü konuşma esnasında da WhatsApp gece modu devreye girecek.

WhatsApp Gece modu özelliği nedir, nasıl aktif edilir gibi sorulara bu özellik geldikten sonra cevap verebileceğiniz. Bu özellik ilk olarak iOS cihazlara sunulacak ve ardından Android cihazlar içinde kullanıma sunulacak. Eğer bu özellik başarılı olursa WhatsApp uygulaması geceleri de ellerden düşmeyecek gibi.