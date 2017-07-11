Turkcell T80 Özellikleri ve Fiyatı Nedir ?

Turkcell, T modeli ile başladığı Akıllı telefon serisine T80 modeli ile devam ediyor. Turkcell, T80 modelini düzenlenmiş olduğu bir basın toplantısında tanıttı. Bu modelin tanıtımındaki en büyük sürpriz ise T VR oldu.

Turkcell T80 modeli oldukça ince bir yapı ile kullanıcılara sunuluyor. Cihazın arka kısmında yer alan çift kamera sayesinde 3 boyutlu fotoğraflar çekebileceksiniz. Çift kamerada sunulan özellikler arasında; istenilen noktaya odaklama, otomatik netleme ve derinlik efekti gibi özellikler bulunmakta. Fotoğrafçıların oldukça ilgisini çekecek olan Turkcell T80 modelinde 13 MP kamera çözünürlüğü bulunmakta.

Bünyesinde parmak okuyucu sensörü bulunduran Turkcell T80 modeli 7.7 milimetre inceliği ile dikkat çekiyor. Turkcell, T80 modeli ile çektiğiniz 3 boyutlu fotoğrafları görmenize yardımcı olan T VR’ı da satışa sunacak. Cihaz ilk ay sadece cihaz müşterilerine özel olarak sunulacak ve fiyatı 199 TL olacak.

Turkcell T80 Özellikleri:

Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080 Piksel

Kamera: 13 MP + 2 MP Çift Arka Kamera, 13 MP Ön Kamera

Bellek (RAM): 2 GB

İşlemci: Qualcomm 8940 İşlemci, 1.4 Ghz 4 Çekirdek + 1.1 Ghz 4 Çekirdek

İşletim Sistemi: Android 7.1.1 (Nougat)

Hafıza: 16 GB Dahili+128 GB Arttırılabilir Hafıza

Batarya: 2730 mAh (400 saate kadar bekleme, 7 Saate Kadar konuşma süresi)

Diğer: Micro USB Data Bağlantı ve Şarj Bağlantısı, GPS & Lokasyon

Turkcell T80 Fiyatı:

1299 TL