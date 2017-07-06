Telefonun Kamerası Bulanık Çekiyor ( Çözüm yöntemleri )

Akıllı telefon seçimi yapan kullanıcıların bir çoğu telefondaki kamera çözünürlüğüne ve kalitesine dikkat etmekte. Akıllı telefonları ile selfie ve fotoğraf çekmeyi seven kullanıcılar bu fotoğraflarını da genelde Instagram’a yüklüyor. Tabi Instagram’a bulanık ve kalitesiz fotoğraf yüklemek istemeyen kullanıcılar telefonunun kamerası kaliteli çeksin istiyor.

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Telefonumun kamerası neden bulanık çekiyor ?

Telefonun kamerası bulanık çekiyor diyen kullanıcılar bu sorunun çözümü için çözüm yöntemleri aramakta. İlk olarak telefonunuzun kamera özelliklerine göz atmanızı tavsiye ediyorum. Telefonunuzun kamera özellikleri arasında Auto Focus özelliği var mı diye bakın. Auto Focus özelliği var ise bir kitabın yazılarını, otobüs biletini veya herhangi bir yerdeki yazıyı yakın çekim ile net çekebilirsiniz. Eğer telefonunuzun kamera özellikleri arasında Auto Focus özelliği yoksa bu çekimlerde fotoğraflar bulanık çıkacaktır.

Cep telefonu kameraları genelde az ışık olduğu ortamlarda kaliteli çekim yapamazlar. Ters ışıkta olduğunuz zaman veya yapay aydınlatma olduğunda fotoğraflarınız kısmende olsa bulanık çıkabilir. Ancak telefonunuzun kamera ayarlarında “Gece modu” var mı diye kontrol edin. Gece modu özelliği var ise az ışıkta bile iyi fotoğraflar çekebilirsiniz.

Bir diğer önerim ise telefonunuzu bir yere sabitlemeniz. Her ne kadar telefonu elimizde sabit tuttuğumuzu düşünsek de milimetrik oynamalar fotoğrafın piksellerine etki edebilir. Telefonunuzda kamera kısmında geri sayım ayarı var ( 3 saniye – 5 saniye ) şeklinde. Bu süreyi dileğinize göre ayarlayıp telefonu bir yere sabitleyin ve daha net fotoğraflar elde edin.

Ayrıca fotoğraf çekerken çoğu kişinin kaçırdığı önemli bir nokta var. Fotoğrafı çekeceğimiz yöne doğru telefonumuzu tutarız ve hemen fotoğraf çekme tuşuna bastıktan sonra telefonumuzu hareket ettiririz. Bu telefonunuzun bulanık fotoğraf çekmesine neden olabilir. Fotoğraf çekme tuşuna bastıktan sonra telefonunuzu 3-4 saniye daha oynatmayın ve telefonunuza biraz süre verin.

Telefonunuzun kamera lensini temizlemeyi deneyin. Cep telefonumuzu sürekli cebimizde taşıdığımızdan, bir yerlerde otururken masalara koyduğumuzdan zamanla kamera lensinde tozlanma olabilir. Gözlük bezi ile kamera lensinizi fazla bastırmadan hafif hafif temizleyin.

( Kesinlikle kolonya, ıslak mendil KULLANMAYIN ! )

Eğer yukarıdaki işlemleri yaptığınız taktirde halen telefonunuz bulanık çekiyor ise garantiye gönderebilirsiniz.