Telefonu bilgisayara bağlayamıyorum diye yakınan kullanıcıların çoğu bilgisayar telefonu görmüyor diye sorunu bilgisayarda veya telefonda arıyorlar. Akıllı telefonlarda sürekli meydana gelebilecek sorunlardan birisi olan “telefonum bilgisayara bağlanmıyor ” sorunu için sunulan çözümleri sizler için bir araya getirdik.

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Bazı Akıllı telefon modellerinde telefonu USB kablosu ile bilgisayara bağlarsınız şarj olur ancak herhangi bir veri akışı sağlayamazsınız. Telefonu USB ile bilgisayar bağladıktan sonra, ” Bilgisayarım ” kısmından telefonunuzun depolama alanı görülmeli. Eğer gözükmüyorsa bir sorun vardır. Gelin şimdi bu sorunlara beraber bir göz atalım.

Bilgisayar telefonu görmüyor sorunu çözümü