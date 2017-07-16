Telefonu bilgisayara bağlayamıyorum diye yakınan kullanıcıların çoğu bilgisayar telefonu görmüyor diye sorunu bilgisayarda veya telefonda arıyorlar. Akıllı telefonlarda sürekli meydana gelebilecek sorunlardan birisi olan “telefonum bilgisayara bağlanmıyor ” sorunu için sunulan çözümleri sizler için bir araya getirdik.
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Bazı Akıllı telefon modellerinde telefonu USB kablosu ile bilgisayara bağlarsınız şarj olur ancak herhangi bir veri akışı sağlayamazsınız. Telefonu USB ile bilgisayar bağladıktan sonra, ” Bilgisayarım ” kısmından telefonunuzun depolama alanı görülmeli. Eğer gözükmüyorsa bir sorun vardır. Gelin şimdi bu sorunlara beraber bir göz atalım.
Telefonu USB Kablo ile Bilgisayara Bağladım, Bilgisayar Görmüyor ( ÇÖZÜM )
Bilgisayar telefonu görmüyor sorunu çözümü
- Telefonunuzda desen kilidi,ekran kilidi var ise kaldırmayı deneyin. Telefonunuzda açılış ekranında şifre var iken bu sorun ortaya çıkabilir. En azından telefonunuzu USB ile bilgisayarınıza bağlayacağınız zaman ekran kilidini kaldırın.
- Telefonunuzun USB kablosunun hem veri aktarımı hem şarj özelliğinin bulunup bulunmadığından emin olun. Yakınınızdaki insanların USB kablosunu rica ederek başka USB kablosu ile deneme yapınız.
- Sürücü/driver versiyonunuz belki eskidir. Aşağıda yer alan listeden cihaz modelinize göre uygun olanı bilgisayarınıza indiriniz.
Not: Markaların sayfasından kendi cihaz modelini indirdiğinize emin olun.
Samsung kullananlar için: Samsung Mobile Driver İndir
HTC kullananlar için: HTC USB Driver İndir
LG kullananlar için: LG Mobile Driver İndir
Sony kullananlar için: Sony USB Driver İndir
Asus kullananlar için: Asus USB Driver İndir
- Bilgisayarınızda yer alan antivirüs programları engelliyor olabilir. Kullanmış olduğunuz antivirüsü devre dışı bırakarak USB ile bağlantı kurmayı deneyiz.
- Telefonunuzu USB ile bilgisayarınıza bağlayın ve ardından Bilgisayarım’a sağ tıklayıp Özellikler > Aygıt Yöneticisi > kısmına geçiş yaparak burada yer alan “Taşınabilir Aygıtlar” bölümüne girin. Burada telefonunuzun USB aygıtının görünüp görünmediğini kontrol edin. Görünüyor ancak ünlem işareti var ise tam oraya sağ tıklayın ve “Kaldır” seçeneğini seçin. Kaldırma işlemini başarı ile tamamladıktan sonra USB’yi bilgisayarınızdan çıkarın ve tekrar takın.
- Cep telefonunuzdan Ayarlar > Diğer > Geliştirici Seçenekleri kısmına giriş yapın ve “USB Hata Ayıklama” seçeneğini aktif edin (aktifse tersini yapın) Ardından telefonunuzu yeniden başlatarak bilgisayara bağlayın. Geliştirici seçenekleri nasıl açılır ?
Ayarlar > Diğer > Cihaz Hakkında kısmına girin. Burada yer alan “Yapım Numarası” yazan yerin üzerine 7 defa tıklayın. Tıklama işlemlerinin ardından Geliştirici Seçenekleri aktif olacaktır.