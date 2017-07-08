Telefon İçin Harici Batarya Önerileri

Harici batarya ya da Powerbank olarak anılan cihazlar, gün boyunca yanınızda olan telefonlarınızı arabalarda, uçakta, yolda herhangi bir yerde şarj edebilmenizi sağlıyor. Kısacası dünya ile iletişiminizin kopmasına izin vermiyorlar. Farklı özelliklere sahip olan harici bataryalar arasında düşük güçte ve tek bir telefonu şarj eden modeller olduğu gibi daha yüksek güçte ve aynı anda iki telefonu şarj edebilen modeller de bulunuyor. Piyasada orijinal aksesuarlar ya da aparatlar bulmanızı, temin etmenizi sağlayan melefoni.com.tr sitesinde yer alan harici bataryaları inceledik ve özelliklerini beğendiğimiz ürünlere yazımızda yer verdik.

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Farklı özelliklere sahip olan harici bataryalar ya da diğer orijinal aksesuarlar için www.melefoni.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu sayfanın size sağladığı fırsatlar orijinal aksesuarları inceleme, çok sayıdaki ürünü değerlendirme ve uygun fiyatlarla, güvenilir yöntemlerle ihtiyacınız olan aksesuarları ya da diğer ürünleri temin etme şansı olarak gösterilebilir.

5000mAh Type C Baseus Galaxy Harici Batarya

Gold ve Gri renk seçenekleri ile sunulan Baseus Galaxy Serisi Harici Batarya (Power Bank), Lityum Polimer pil hücreli bir ürün olarak gösterilebilir. Renkli kasası ve ince tasarımı ile dikkat çeken harici batarya, Type C çıkış portu ve hızlı dolum özelliği ile de başarılı bir ürün olarak görünüyor. Ekstra bir micro USB çıkış olanağı sağlayan ürünün yüksek verimlilik sağladığı, kolay şekilde taşınabildiği ve kullanılabildiği söylenebilir.

Dâhili ısı, kısa devre, akım ve şarj kontrol ünitesi sayesinde hem kendi güvenliğini hem de şarj ettiği cihazların güvenliğini sağlıyor. Kapasitesine göre akıllı telefon, tablet, dijital kamera veya mp3 çalar gibi tüm cihazları şarj edebilmenizi sağlıyor. Ürünün dikkat çekmeyi başaran ve öne çıkan özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

⦁ 5.000 mAh yüksek kapasite,

⦁ Hafif ve şık Alüminyum tasarım,

⦁ Type C Çıkış,

⦁ Isı ve akım kontrolü.

Romoss Polymos 10 Power Bank 10000 mAh

İnce kasalı, lityum polimer pil hücreli ve ince kasası, şık tasarımı ile dikkat çeken Polymos 10 Power Bank, kolay taşınabilen ve kolay bir şekilde kullanılabilen bir harici batarya olarak görünüyor. İhtiyacınız doğrultusunda ve kapasitesi nispetinde tablet, akıllı telefon, dijital kamera veya mp3 çalar gibi tüm cihazlarınızı şarj etmenizi sağlayan ürünün uzun bir kullanım ömrüne sahip olduğunu da belirtmek gerekir. Dâhili ısı, kısa devre, akım ve şarj kontrol ünitesine sahip olan cihazın kendisi ve şarj edeceği cihazlar için maksimum güvenlik sağlayan bir harici batarya olduğu söylenebilir. Bu cihazın öne çıkan özellikleri ise şu şekilde listelenebilir:

⦁ 10.000 mAh yüksek kapasiteye sahip olması,

⦁ Voltaj ve kısa devre koruma,

⦁ Aşırı deşarj koruması,

⦁ Hafif ve şık tasarım,

⦁ Isı ve akım kontrolü sağlaması,

⦁ Geniş ürün desteği sunması.

Mi 16000mAh Harici Batarya

Yukarıda örneklediğimiz ürünlerden daha yüksek kapasiteye sahip olan bir harici batarya arayanların Mi 16000mAh Harici Bataryayı tercih edebileceklerini söyleyebiliriz. Taşıması ve kullanımı çok kolay olan Mi 16000mAh Harici Batarya, etkin bir Powerbank olarak listelenebilir. Lityum-ion pil hücreli Mi 16000mAh Harici Batarya, alüminyum kasası ile başarılı bir görüntü sergilemesini sağlayan tasarımı ile dikkat çekiyor.

Dâhili ısı, kısa devre, voltaj ve şarj kontrol chip’leri sayesinde kendisi ve şarj ettiği cihazlar için iyi bir güvenlik sağlıyor. Mp3 çalar, tablet, akıllı telefon, dijital kamera gibi tüm cihazları kapasitesi dâhilinde sorunsuz şekilde şarj etmenizi sağlıyor. Özellikle kalabalık aile seyahatlerinizde tercih edebileceğiniz ve üstün performans gösteren harici bataryalar arasında bulunduğu söylenebilir. Mi 16000mAh Harici Bataryanın şu özelliklerinin öne çıktığı söylenebilir:

⦁ 16.000 mAh yüksek kapasiteye sahip bir harici batarya olması,

⦁ Isı kontrol özelliği,

⦁ Voltaj ve kısa devre koruma özelliği,

⦁ Hafif ve şık kasaya sahip olmasını sağlayan tasarımı,

⦁ Geniş ürün desteği sunuyor olması.

Tabi ki örneklediğimiz harici bataryalar farklı kapasiteleri ve özellikleri olan cihazlar ama piyasada çok kaliteli, yüksek performans sunan başka harici bataryalar da bulunuyor. Bu harici bataryaların tamamını ve diğer aksesuarları ya da aparatları incelemek istiyorsanız, yukarıda ismini verdiğimiz siteye giderek daha ayrıntılı bir inceleme yapabilirsiniz.