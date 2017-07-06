Snapchat’te Hikayeye Bağlantı Ekleme, Arka Planı Değiştirme ve Ses Değiştirme

Sosyal Medya’da hikaye denince akla ilk gelen uygulamalardan biri olan Snapchat, özellikle web sitesi olanların oldukça işine yarayacak bir yeniliğe imza attı. Snapchat uygulamasında artık hikayelerinize bağlantı ekleyebileceksiniz. Daha önce reklam kampanyaları için kullanılabilen bu özellik artık normal olarak da kullanabilecek.

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Hikaye denince aklımıza gelen Snapchat, bu özelliğini kısa süre önce Instagram’a kaptırdı. Instagram’ın Snapchat’ten esinlenerek kendisine uyguladığı hikaye özelliği Instagram’da oldukça popüler oldu. Ancak Instagram’da bağlantı ekleyebilmek için ya onaylı hesabınız yada yüksek takipçili bir profiliniz olması gerekmekte. Snapchat’te kendisinden kopyalanan özelliklerden dolayı biraz kan kaybetse de durmadan yeni özellikler için çabalıyor.

Snapchat son güncellemesi ile 3 yeni özelliğini kullanıcılarına duyurdu. Bu yeni gelen güncelleme ile hikayelerinize bağlantı ekleyebilecek, arka plana zemin ekleyerek arka planı değiştirebilecek ve ses filtreleri sayesinde sesinizi değiştirebileceksiniz. Daha önce yaptığı açıklamalar ile kullanıcıların link eklemesine izin vermeyeceğini dile getiren Snachat, bu inadından vazgeçmiş olacak ki bu yeniliği getirdi. Bu yeni 3 özelliği kullanabilmek için Snapchat uygulamasını son sürüme yükseltmeyi unutmayın.

Snapchat Bağlantı ( link ) nasıl eklenir ?

Tek yapmanız gereken hikaye eklerken sağ kısımda yer alan ataç simgesine dokunmak. Ardından istediğiniz bağlantı adresini koyabilirsiniz. ( Tabiki de kurallar çerçevesinde )

Snapchat arka plan nasıl değiştirilir ?

Hikaye ekleme kısmında yer alan makas butonuna dokunun ve açılan kısımdan en aşağıdaki seçeneğe dokunun. Burada istediğiniz arka plan zeminini seçin. Ardından parmağınız ile dokunarak fotoğrafta kendinizi seçerek arka plandan ön plana çıkmayı sağlayın.

Snapchat’te ses nasıl değiştirilir ?

Hikaye ekleme kısmında iken sol alt kısımda yer alan ses ikonuna dokunun. Burada yer alan çeşitli ses efektlerini seçebilirsiniz.