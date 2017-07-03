İnternet Paketim Var Ama İnternete Giremiyorum ( Çözüm )

Akıllı telefonlarımızı yanımızda sürekli taşıdığımız için internet paketlerimizin de sürekli olmasına dikkat ediyoruz. Öyle ki internet paketimiz ya otomatik uzatma talimatlıdır veya her ay düzenli olarak paketi yenileriz. Ancak bazen bu mobil veri internet paketlerinde sıkıntılar çıkabiliyor. Bazı kullanıcılar Mobil Veri Açık Ama H Simgesi Gelmiyor, mobil veri açık ama internete bağlanamıyorum gibi sorunları dile getirmekteler.

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Özellikle internet paketim var ama internete giremiyorum turkcell, vodafone, türk telekom diyenler çoğunlukta. Android telefonlarında internet paketi olmasına rağmen mobil veriyi açtıktan sonra G, 3G, H, H+, 4+, 4G, 4.5G simgeleri gelmeyebiliyor. Eğer sizde bu sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

İnternet paketi olmasına rağmen internete giremiyorum ( Çözüm )

ilk olarak Ayarlar > Diğer > Mobil ağlar kısmına gidin ve “Tercih edilen ağ türü” kısmına değiştirmeyi deneyin. Seçili olan 4.5G ise 3G yapmayı deneyin. ( Tersini de uygulayabilirsiniz )

Yukarıdaki çözüm yöntemi sorununuzu çözmedi ise yine Mobil ağlar kısmına giriş yapın. Burada yer alan “Erişim noktası adları” kısmına giriş yapın. Burada “internet” seçeneğinin seçili olduğuna emin olun.

Operatörünüze kısa mesaj çekerek yeni internet APN ayarlarını isteyebilirsiniz. Operatörlere göre internet ayarları istemek;

Turkcell: “INTERNET” yazdıktan sonra 2222’ye SMS gönderin.

Vodafone: Cihaz ayarlarınızı cep telefonunuzdan *7000# yi tuşlayıp arama tuşuna basarak ücretsiz alabilirsiniz.

Türk Telekom: Telefonunuzda *100# tuşlayarak internet ayarlarını alabilirsiniz.