Triangle Uygulaması ile Mobil İnternet Paketinizi Kontrol Altına Alın.

Google’ın sunmuş olduğu Triangle uygulaması ile mobil internet paketinizi kontrol edebilir ve kota aşımlarını en aza indirebilirsiniz. Bildiğiniz üzere ülkecek 1-2 sene önce 4,5G servisine geçtik. Kullanıcılar 4,5G’nin hızından memnun oldu ancak kullanmış olduğu veri paketi ile kotalarını geçmeye başladı. Bazı kullanıcılar ise tekrar 3G ile kullanmaya devam etti.

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Artık Android uygulamaları öyle bir hal aldı ki, kullanmasanız bile arka planda çalışarak mobil internet paketinizden faydalanmakta. Hal böyle olunca da bazı kullanıcılar aylık internet paketlerinin yetmediklerinden yakınmakta. Ek paket almak zorunda kalan bazı kullanıcılar maddi sıkıntılar çekebiliyor. İşte bu soruna en önemli çözüm yolu bu işin uzmanı Google’dan geldi.

Google, Triangle adını verdiği bu uygulama ile size hücresel veri kullanımlarınızı kontrol almanız için güzel bir kolaylık sağlıyor. Triangle adlı uygulama ile mobil internet paketi kullanımlarınızı ayrıntılı olarak görebilecek ve hangi uygulamanın ne kadar internet paketi kullandığını görebileceksiniz.

Eğer sizde telefonunuzda kullandığınız veri yönetimi konusunda sıkıntı çekiyor ve ay sonuna kadar ek paket almanız gerekiyorsa Triangle adlı veri kontrolü uygulamalasını telefonunuza yükleyebilirsiniz.

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