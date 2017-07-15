Letgo Hesap Silme / Letgo Hesabı Nasıl Silinir ?

Bazı uygulamaların bir anda meşhur olduğu anlar vardır. Bunlardan birisi de 2016 yılında çıkış yakalayan Letgo uygulaması oldu. Letgo uygulaması, 2.el dünyasının uygulaması olarak çıkış yaptı ve kullanıcılar tarafından oldukça sevildi.

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“Çek yükle mesaj at, Letgo ile kolay sat” sloganı ile çalışmalarını sürdüren Letgo, uygulamaya her geçen günde yeni özellikler eklemekte. Letgo uygulamasında üyeliğinizi oluşturarak kategorilere göre satacağınız 2.el ürünü görselleri ve fiyatı ile birlikte ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz ürünleri gören diğer Letgo kullanıcıları size mesaj atabilir, size ürün hakkında bilgi sorabilir ve sizden o ürünü satın alabilir.

Letgo uygulamasına tek ürün satmak için üye olan kullanıcılar, daha sonra bu uygulamayı kullanmamak isteyebilir. Bu nedenden dolayı Letgo hesap silme konusu oldukça gerekli olabiliyor.

Letgo Hesabımı nasıl silebilirim ?

Uygulamanın sol üstünde bulunan “Üç Çizgili” butonuna dokunun.

Karşınıza açılan menüden en altta inin ve “yardım” seçeneğine dokunun.

Yardım bölümünü aşağıda kaydırdıkça en altta yer alan “Teknik destek & bug raporu” seçeneğine giriş yapın.

Form kısmından “Profili düzenle/Sil” seçeneğini seçerek ve silme nedeninizi yazarak hesap silmeyi onaylayın.

Bilgisayardan LetGO hesap silme

LetGO hesabınıza bilgisayar üzerinden tarayıcınız ile giriş yapın.

En altta kısımda yer alan “Sıkça Sorulan Sorular” kısmına giriş yapın. Ardından “Teknik destek & bug raporu” kısmına giriş yapın.

İletişim sayfasında bulunan formu doldurun ve konu kısmındaki “Profil düzenle/Sil” yazısını seçin.

Ardından hesap silmeyi onaylayın.