Laptop Fanı Çok Ses Çıkarıyor ( Çözüm Yolları )

Bilgisayarı çok ısınan kullanıcıların en çok dert ettiği şeylerden birisi de Laptop fanından çok ses çıkıyor sorunudur. Bu sorun genel olarak fanın artık baya bi toz tutması ve bilgisayarınızın performans düşüklüğü yüzünden kaynaklanmakta. Bilgisayarınızın performansının düşük olması ve sizinde bilgisayarı zorlayacak işlemler yapmanız sonucu bilgisayarınız daha çok ısınacak ve fan daha hızlı dönmeye başlayacak.

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Her ne kadar mobil kullanım artmış olsa da laptop cihazların yeri ayrı diyebiliriz. Evin rahatlığında, cafe de veya hareket halindeyken tercih ettiğimiz laptoplarımız, bazen sinir kat sayımızı zorlayabilir. Sinir kat sayımızı arttıran sorunların başında laptopun fanının ısınması ve çok ses çıkarması gösterilebilir. Bu gibi durumlarda garantisi devam edenler şanslı ancak garantisi bitenler ne yapacak ?

Bilgisayar fanı neden ses çıkarıyor ?

1- Görev yöneticisine göz atın

Bilgisayarınızda yer alan programların ne kadar cpu, bellek, disk ve ağ kullandığını görebildiğiniz adres olan Görev yöneticisi size oldukça yardımcı olacaktır. CTRL + ALT + DEL tuşları ile görev yöneticisine ulaşın ve burada en çok işlemci kullanan programlara göz atın. O an kullanmadığınız uygulama var ise onu seçerek Görevi sonlandır butonuna basınız.

2 – Bilgisayarınıza bahar temizliği yapın.

Bilgisayarının arka kısımlarının ve fan kısımlarının kısmi olarak açık olması tozlara davetiye çıkarıyor. Bu kısımlardan gelen tozlar özellikle fan kısmında ve bilgisayarın diğer kısımlarından birikmekte. Düzenli olarak yılda 1 veya 2 kere bilgisayarınızın arka kasasını açıp fan temizliği yapmanız oldukça faydalı olacaktır. Fan temizliğinin ardından işlemcide ki termal macunuda yenilemeniz ısınma sorununa iyi bir çözüm yolu olacaktır.

3 – Bilgisayarınıza performansı kadar yüklenin.

Bilgisayarınız yavaş ve özellikleri bakımından yeterli değilse ona fazla yüklenmeyin. i3 Laptopunuz var ve bu bilgisayarda GTA 5 veya Photoshop açıp tam performans vermesini bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Bilgisayarınızın özelliği kadar program açmayı deneyin. Size yeterli gelmiyor ise bilgisayarınızı yenileyin.

4- BIOS’u kontrol edin.

Bilgisayar üreticileri düzenli olarak BIOS güncellemesi yapabilirler. Laptop marka ve modeliniz ile Google’da arama yaparak resmi driver sayfanıza ulaşın. Burada yer alan BIOS güncellemelerini kontrol edin ve en son çıkan sürüm bilgisayarınızda kurulu değilse güncelleme yapınız.

5 – Soğutucu alın.

Her ne kadar hareket halinde iken veya cafede otururken laptopun altında soğutucu olması hem görünüş bakımından hemde rahatlık bakımından zor olacaktır. Ancak en azından evinizde veya ofisinizde laptopunuzun altına soğutucu koyabilirsiniz. Özellikle yaz mevsiminde soğutucu oldukça işe yarayacaktır. Soğutucu tercih ederken tek fanlıları tercih etmemenizi tavsiye ediyoruz. Soğutucuda yer alacak en az 3 fan daha verimli olacaktır.

6 – Servisten veya bir bilgisayar tamircisinden yardım alın.

Eğer garantiniz devam ediyorsa garantiye gönderin. Ancak devam etmiyor ise güvendiğiniz bir bilgisayar tamircisine götürmeniz faydalı olacaktır. Bilgisayarınıza atılan yanlış format, eksik kurulan driver ve buna benzer sorunlar bilgisayarınızın çalışma performansını düşüreceği için fanın hızlı dönmesine ve ses çıkarmasına da neden olacaktır.