Instagram’da “Tanınmış Kişi” Profili Nasıl Yapılır?

Instagram üzerinden fotoğraf ve video paylaşmayı seven kullanıcılar, takipçileri ile sürekli etkileşim halinde olmak istiyor. Profilinin hayran kitlesi çok olan kullanıcılar profiline mavi tik ekleyerek profilini tanınmış kişi profili yapmak istiyor. “Amann tanınmış kişi olunca ne olacak” diyip geçmeyin oldukça faydası var.

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Instagram profilinizde yaptığınız paylaşımlar, Instagram’ın keşfet kısmına düşebilir. Keşfet kısmında sizin profilinizi görebilecek diğer Instagram kullanıcıları, profilinizin tanınmış kişi olması nedeni ile onlarda bir merak uyandıracaktır. Profili onaylı olan kullanıcıların takip edilme oranı daha yüksek olacaktır.

Instagram’da tanınmış kişi profilini nasıl açabilirim ?