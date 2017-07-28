Instagram’da “Tanınmış Kişi” Profili Nasıl Yapılır?

Instagram üzerinden fotoğraf ve video paylaşmayı seven kullanıcılar, takipçileri ile sürekli etkileşim halinde olmak istiyor. Profilinin hayran kitlesi çok olan kullanıcılar profiline mavi tik ekleyerek profilini tanınmış kişi profili yapmak istiyor. “Amann tanınmış kişi olunca ne olacak” diyip geçmeyin oldukça faydası var.
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Instagram profilinizde yaptığınız paylaşımlar, Instagram’ın keşfet kısmına düşebilir. Keşfet kısmında sizin profilinizi görebilecek diğer Instagram kullanıcıları, profilinizin tanınmış kişi olması nedeni ile onlarda bir merak uyandıracaktır. Profili onaylı olan kullanıcıların takip edilme oranı daha yüksek olacaktır.
Instagram’da tanınmış kişi profilini nasıl açabilirim ?
- Instagram’da tanınmış kişi profili yapabilmeniz için öncelikle bir Facebook sayfasına ihtiyacınız var. Facebook sayfanızı oluştururken dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Facebook sayfanızın kategorisini “Tanınmış kişi” olarak seçmeniz gerekiyor.
- Buraya tıklayarak Facebook sayfası oluşturma kısmına gidiniz. Facebook sayfa açma kısmından “Sanatçı, Müzik Grubu veya Tanınmış Kişi” seçeneğini seçerek sayfanıza bir isim giriniz. Sayfanızı oluşturduktan sonra kaliteli profil fotoğrafı, kapak fotoğrafı ayarlayın ve bir kaç paylaşım yapın.
- Instagram uygulamasını açın ve profilinizin sağ üst köşesinde yer alan … üç nokta seçeneğine dokunarak ayarlar kısmına geçiş yapın.
- İlk olarak Instagram profiliniz eğer gizli bir hesap ise onu herkese açık hale getirin. Ardından aynı yerden İşletme Profiline Geç seçeneğini seçin.
- İşletme Profiline Geç dediğiniz taktirde facebook sayfa kısmı açılacak ve buradan ilgili sayfanızı bağlayın.
- Ardından sayfanızın önemli bilgileri olan E-posta, telefon veya adres bilgilerini giriniz.
- Bu işlemleri yaptıktan sonra Instagram profilinizin biyografi kısmında “Tanınmış Kişi” yazacaktır. Facebook sayfası açarken sayfa kategorisi olarak ne seçerseniz Instagram profilinizde o yazar.