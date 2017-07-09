Instagram’da Başkasının Fotoğrafı Nasıl Paylaşılır ?

Instagram’da başkasının paylaştığı fotoğrafı kendi profilimde nasıl paylaşırım sorusuna yanıt arayan kullanıcılar için bu sayfayı hazırlama ihtiyacı hissettik. Instagram üzerinden başkasının paylaştığı fotoğraf ve videoyu repost yaparak kendi profilinize de ekleyebilirsiniz.

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Facebook ve Twitter’da bulunan paylaş butonları maalesef Instagram uygulamasında bulunmamakta. Instagram’da başkasının gönderisini paylaşabilmek için ek uygulamalara ihtiyacınız var. Bunlardan birisi de Android ve iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz Repost for Instagram uygulaması. Android cihazınız için buradan, iOS cihazınız için buradan indirebilirsiniz.

Repost for Instagram nasıl kullanılır ?

Tek yapmanız gereken uygulamayı cihazınıza kurmak. Ardından paylaşmak istediğiniz gönderinin sağ üstündeki 3 noktalı seçenek butonuna dokunun. Burada yer alan “Copy Share URL” ( URL adresini kopyala ) seçeneğini seçin ve gelen ekranda onay işlemlerini yapın.

Bir diğer yöntem ise paylaşmak istediğiniz gönderinin ekran görüntüsünü almak. Telefonunuzun power ve ses kısma tuşlarına dokunarak ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ardından galeriden fotoğrafı düzenleme kısmından fotoğraf dışındaki yerleri kesebilirsiniz.