Artık Instagram Hikayelerine Fotoğraf ve Video ile Cevap Verebileceksiniz !

Arkadaşımın hikayesine nasıl fotoğraf ve video gönderirim sorusu artık Instagram tarafından cevaplanmış oldu. Instagram uygulaması son sunmuş olduğu güncelleme ile hikayeler kısmında dolaşırken, arkadaşlarınızın hikayesine fotoğraf ve video ile cevap verebilmenizi sağlıyor. Bu oldukça keyifli bir özellik olması nedeni ile kullanıcılar tarafından sevileceğini umuyorum.

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Bu son güncelleme ile gelen bir diğer özellik ise hikayeyi ekran görüntüsü aldığınızda karşı tarafa bildirim gitmesi. Bu yeni gelen ekstra özellik ile Instagram’da ekran görüntüsü alınca bildirim gider mi sorusu da bir nevi cevaplanmış oldu.

Android ve iOS kullanıcıları için sunulan bu özelliği Google Play Store’dan ve Apple Store’dan uygulamayı güncelleyerek edinebilirsiniz. Bu özellikler ile Instagram hikayeler kısmı daha da interaktif bir hal alacak.

Instagram hikayelerine fotoğraf ve video ile nasıl cevap verilir ?

Herhangi bir instagram hikayesini uygulama içerisinden açın ve sol alttaki kamera butonuna dokunun. Daha önceden gelen mesaj yaz özelliği ile hikayelere metin mesajı ile cevap verebiliyorduk. Şimdi bu mesaj yaz özelliği genişletilerek fotoğraf ve video ile cevaplama özelliği bizlerle beraber oldu.

Bakalım Instagram bizlere ilerleyen günlerde ne gibi yeni özellikler sunacak.