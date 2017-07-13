İnstagram Gizli Profil Nasıl Yapılır? / Instagram’da Hesap Nasıl Gizlenir ?

instagram profilimi nasıl gizlerim diyen kullanıcılar için instagram hesap gizleme sayfamızı hazırladık. Tüm sosyal medyada yer almayı seven insanlar, bazen tanımadığı insanlardan rahatsızlık duyabiliyor. Facebook, Twitter gibi sosyal medya sitelerinde arkadaş olmak isteyenleri onaylamadığınız taktirde sizin profil paylaşımlarınıza erişemez. Instagram gizli hesap özelliği sayesinde sizde onaylamadığınız kişilere profilinizi göstermemiş olursunuz.

Bazı kişiler kendi özel fotoğraflarını başkaları görsün istemez. Sadece akraba ve yakın arkadaşlarını profilinde olmasını isteyen kullanıcılar profilini gizli yapabilir. Instagram profil gizleme özelliğinden faydalanan kullanıcılar bu sayede herkesle muhatap olmamış olurlar.

Instagram Gizli hesap nedir ?

Instagram profilinizi gizli hesap yaparsanız sadece sizin onayladığınız kişiler fotoğraflarınızı görebilecektir. Sizi takip eden kişileri siz onaylamadığınız taktirde size ait olan fotoğrafları göremeyecektir. Eğer onayladığınız kişinin tekrar sizin fotoğraflarınızı görmesini istemiyorsanız o kişiyi engellemeniz gerekmektedir.

İnstagram Gizli Hesap Nasıl Yapılır?

İnstagram profil nasıl gizlenir sorunuza cevap arıyorsanız öncelikle Instagram uygulamasına giriş yapın. Ardından uygulamadan kendi profilinizi açın ve sağ üstte yer alan üç noktalı menü tuşuna dokunun. Açılan pencerede “Gizli Hesap” ikonunu aktif ediyoruz ve onaylıyoruz.