Instagram Beğeni Silme / Instagram Fotoğraf Beğenisi Kaldırma

Instagram uygulamasında kendi fotoğraflarını veya gezdiği yerlerin fotoğraflarını paylaşan kullanıcılar bu fotoğrafların beğenilmesini ister. Ancak bazı kullanıcılar fotoğrafını beğenen bazı kişilerin beğenenler listesinde yer almamasını isteyebilir.

Reklamlar



O an konuştuğunuz bir kız veya erkek arkadaşınız olabilir ve ” o durumu beyğenenn kimmm çabuk söyle bana” gibi sözlere maruz kalmak istemiyor olabilirsiniz. İşte bu yüzden beğeni kaldırma işlemini yapmak isteyebilirsiniz. Bu işlemi doğrudan yapabileceğiniz bir kısım yok ancak dolaylı yoldan bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Instagram’da Gönderideki beğeniyi nasıl silebilirim ?

Instagram gönderinizi beğenen kişiyi oradan kaldırmak istiyorsanız o kişinin profiline giriş yapın. Ardından o kişinin profilindeyken sağ üstte yer alan 3 noktalı menü tuşuna dokunun. Burada “kişiyi engelle” seçeneğine dokunun. Bu kişiyi engellediğiniz takdirde sizin profilinizde yer alan tüm beğeniler gidecektir. Eğer tekrar engellemeyi kaldırırsanız bu beğenilerin geri geleceğini unutmayın.