Facebook’un ücretsiz Wi-Fi bulma aracı yayınlandı.

Facebook, artık içeriklerin ana sayfada listelendiği bir sosyal medya sitesi değil. Yapmış olduğu yenilikler ile Facebook ve Messenger’a can getiren Facebook yönetimi, yeni Wifi bulma aracını yayınladı.

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Facebook geçtiğimiz yıllarda halka açık olan ücretsiz sunulan Wifileri bulma özelliğini bazı yerlerde test etmişti. Artık bu test edilen özellik yavaş yavaş kullanıcılara sunulmaya başlandı. Wi-Fi Bul aracı, yalnızca Facebook üzerinde bilgilerini Facebook ile paylaşan işletmelerin kablosuz ağlarına bağlanabiliyor. Yani etrafınızdaki tüm wifilere bağlanacağınızı sanmayın.

Facebook Wifi bul özelliği nasıl kullanılır ?

Facebook uygulaması açık iken “Daha fazla” sekmesine dokunun. Buradan Uygulamalar > Tümünü gör kısmına gidiniz ve “Wi-fi Bul” seçeneğine dokunarak bu özelliğe giriş yapın. Böylece listelenmiş bir şekilde ve harita üzerindeki ücretsiz Wifilere erişebilecek ve işletmeler hakkında da bilgi sahibi olabileceksiniz.