Facebook Hesabım Kapatıldı / Kapatılan Facebook Hesabı Nasıl Geri Açılır?

Facebook hesabım kapatıldı diyen kullanıcılar, “Hesap Kapatıldı ” Hesabın kapatıldı. Herhangi bir sorun veya kaygın varsa , bununla ilgili SSS sayfamızı buradan ziyaret edebilirsin hatası ile yüz yüze kalmaktalar.

Facebook bünyesinde barındırılan kişisel profil sayısı bir hayli çoğaldı. Bazı kişilerin birden fazla hesabının olması ve bunların bazılarınında gerçek profil olmaması Facebook’u bir çözüm aramaya itti. Spam ile mücadele etmek isteyen Facebook, facebook’ta sürekli reklam yapan, arkadaşlık isteği gönderen, gerçek isim kullanmayan ve başkasının ad-soyadını kullanan hesapları tek tek kapatmaya başladı.

Bu gibi sorunlar olduğu içinde kullanıcılar Facebook hesabım kapatıldı, kapatılan Facebook hesabımı nasıl geri açarım sorularını sormaya başlıyorlar.

Facebook Hesabı Neden Kapatılır ?

Facebook tarafından uyarılmanıza rağmen topluluk kurallarına uygun olmayan davranışlara devam etmeniz.

Kendinize ait olmayan isim-soyisim ile hesabınızın bulunması.

Veya başka bir kişinin adına hesap açıp onun hakkında karalama ve doğru olmayan şeyler paylaşmanız.

Facebook kurallarına uygun olmayacak paylaşımlarda bulunmanız.

Ahlak dışı uygunsuz olabilecek davranışlar sergilemeniz.

Facebook kullanıcılarına özellikle ortak arkadaşınızın olmadığı kişilere çok sık arkadaşlık isteği göndermeniz facebook profilinizin kapatılması neden olabilecek maddelerden bir kaçı.

Kapatılan Facebook Hesabı Nasıl Geri açılır ?

Profili kapatılan kullanıcılar bir hevesle kapatılan Facebook hesabını açma konusunu internette aramaktalar. Kapatılan facebook hesabını açma yöntemleri arasında yapmanız gereken tek şey Facebook’a bu profilin sizin olduğunuzu kanıtlamak. Eğer kapatılan hesabınız sizin kişisel hesabınız ise açmanız daha kolaydır.

Buraya tıklayarak ilgili sayfaya gidiniz.

1. Boşluğa hesabınıza giriş yaparken kullandığınız mail adresinizi veya cep telefonu numaranızı giriniz.

2. Boşluğa Facebook hesabınızda yazan ve kimliğinizde de aynı olan ad-soyad bilgisini girin.

3. Kısımda ise kimliğinizin ön yüzünün çekilmiş olduğu jpeg uzantılı halini gönderin. ( NOT: kimliğinizin TC Kimlik no, Seri No gibi bilgilerini kapatın )

4. Ek bilgiler kısmına ise, bu hesabın kişisel hesabınız olduğunu ve kimliğinizi gönderdiğinizi belirtin. Facebook kurallarına daha uygun hareket edeceğinizi de belirtmeyi unutmayın.

Kapatılan Facebook Hesabı ne kadar süre sonra açılır ?

Kapatılan facebook hesabı için kimlik gönderdim ne zaman açılır sorusu da yanıtlanması gereken bir soru. Kimlik gönderimi yaptıktan sonra 4- 12 gün arasında hesabınız uygunsa açılıyor.