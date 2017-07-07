Facebook Profil Fotoğrafına 15 Temmuz Yazısı Nasıl Eklenir ?

Facebook profil fotoğrafına 15 Temmuz’u unutturma, 15 Temmuz’da bende nöbetteyim, 15 Temmuz unutmadık unutmayacağız, 15 Temmuz’u unutturma gibi çerçeveleri ekleyerek sizde 15 temmuz’un yıl dönümünde profil fotoğrafınız ile anabilirsiniz.

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Ülkemizin 15 Temmuz 2016 tarihinde bu yaşamış olduğu karanlık günün yıl dönümünde anmalar olacaktır. Ülkemizin böyle bir kötü olay ile karşılaşması ve yüzlerce şehitlerimizin olması tüm Türk milletini üzmüştür maalesef :( 15 Temmuz’un yıl dönümünde sizde Facebook Profil fotoğrafınıza 15 Temmuz görselleri ekleyebilirsiniz.

Facebook Profiline 15 Temmuz Yazısı nasıl eklenir ?

Buraya tıklayarak profil fotoğrafınıza 15 temmuz çerçevesi ekleyebilirsiniz. Sol kısımdan dilediğiniz 15 temmuz görselini seçin ve sağ alttaki “Profil resmi olarak kullan” butonuna dokunun.