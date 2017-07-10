Com.sonyericsson.crashmonitor Durdu Hatası ( Çözümü )

Sony telefonlarda kullanım esnasında ekrana gelen com.sonyericsson.crashmonitor hatası son günlerde oldukça can sıkıcı olmaya başladı. Kullanıcıların aşırı işlem yapmasından sonra ekrana gelen “com.sonyericsson.crashmonitor durdu” hatası çoğu kullanıcı tarafından fark edilmekte.

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Com.sonyericsson.crashmonitor durdu hatası telefonunuza yüklü olan uygulamalar nedeni ile karşınıza gelmekte. Sony telefonlara gelen son güncellemelerden veya Android uygulamalarına gelen son güncellemelerden dolayı bu hata meydana gelmeye başladığı tahmin ediliyor.

Com.sonyericsson.crashmonitor Durdu Hatası Çözüm 1:

Facebook uygulamasını kaldırın. ( Özellikle yabancı ve Sony Mobile forumlarında Facebook’un bu soruna neden olduğu dile getiriliyor. Facebook uygulamasını kaldırıp tekrar kurun. Hata halen devam edecek olursa Facebook Lite uygulamasını kurun. )

Com.sonyericsson.crashmonitor Durdu Hatası Çözüm 2

2.Çözüm yönteminde ise telefonumuzu güvenli modda açacağız. Cep telefonunuz açık iken telefonunuzun kapatma tuşuna kısa süreli basılı tutun ve karşınıza gelen ekrandan “Kapat” seçeneğine bir süre basılı tutun. Basılı tuttuktan sonra ekrana “Güvenli mod” uyarısı gelecek. Bu uyarıya tamam diyerek telefonunuzun Güvenli modda açılmasını bekleyin.

Telefonunuzu Güvenli Modda açtıktan sonra Ayarlar > Uygulamalar kısmına giriş yapın. Burada sağ üstteki 3 noktalı seçenek butonuna dokunun ve “Sistem işlemlerini göster” seçeneğini aktif edin. Ardından açılan listeden “İndirilenler” ve “İndirme yöneticisi” seçeneklerine sırayla girip Depolama kısmından “Verileri temizle” ve “Önbelleği temizle” seçeneklerini uygulayın.

Com.sonyericsson.crashmonitor Durdu Hatası Çözüm 3

Eğer yukarıdaki çözüm yöntemleri sorununuzu çözmedi ise telefonunuza format atmayı deneyin. Bilgisayarınıza Sony pc companion adlı programı indirip kurun. Programı kurduktan sonra telefonunuzu USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın.

Ardından Pc Companion programından “Yazılım onarımı” kısmına tıklayın. Ardından programda size verilen talimatlara göre telefonunuzu sıfırlayın. ( Format atmaya başlamadan önce telefondaki verilerinizi, fotoğraflarınızı, videonuzu ve REHBERİNİZİ yedeklemeyi unutmayın. )