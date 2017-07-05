Akıllı telefonların kullanımı artık durdurulamaz bir hal aldı. Artık neredeyse çoğu gencin elinde bir telefon bulunmakta. Artık orta yaş üstü kullanıcılarda yavaş yavaş tuşlu telefonları bırakıp Android telefonlara geçmeye başladı. Gün içerisinde telefonların sürekli kullanılmasından dolayı bazen bazı sorunlar baş gösterebiliyor.

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Bu sorunlardan biri ise batarya sorunudur. Cep telefonlarının batarya şarj süreleri genelde 1 günü zor görmekte bazende bazı modeller 2 günü görebilmekte. Kullanıcıların telefonlarını sürekli kullanmasından ve sürekli şarja takmasından dolayı batarya ömrünü yavaş yavaş tüketmekte.

Son zamanlarda çıkan Akıllı telefon modellerinin bazılarında arka kapak çıkarılamaz bir konuma getirildi. Önceden bataryanın zamanla deforme olmasından dolayı yenisi ile değiştiriyorduk ancak son zamanlarda üretilen modellerde arka kapağın çıkmamasından dolayı bu batarya değişimi gerçekleştirilememekte.

Telefonun her parçasının kendine özgü garanti şartları vardır. Cep telefonunuz gibi bataryanında 24 ay garanti süresi vardır. Bu 24 ay içerisinde garanti dışı bırakacak işlemler yapmadığınız taktirde bataryanız garanti içinde olacaktır.

Bataryalarda beyaz yuvarlak renkte turnusol kağıdı bulunmakta. Bu beyaz yuvarlak turnusol kağıdı beyaz renk değilde kırmızı renk olursa garanti dışı kalacaktır. Konnektör üzerinde çizikler olduğunda veya beyaz nokta kırmızı olduğu zaman bataryanız garanti dışı kalacaktır.

Turnosol rengi neden kırmızı olur ?

Bazı kullanıcıların telefonu suya temas ettirmesinden dolayı turnusol kağıdı beyazdan kırmızı renge dönüşmekte. Bataryanın veya telefonun arka kısmının ıslak mendille silinmesi ve çıkarılabilir bataryaların dille ıslatılarak çalıştırılmaya çalışılması da bu soruna neden olabilir.

Tabi bataryası çıkarılamayan telefonlarda turnusol kağıdının kırmızı olup olmadığını göremeyeceksiniz. Ama en azından bataryası çıkarılabilen telefonlarda bu turnusol kağıdına dikkat edin. Eğer kırmızı renkte ise hiç garantiye göndermekle uğraşmayın, çünkü olumsuz cevap alacaksınız.

Bataryayı Garantiye verirken dikkat edilmesi gerekenler

Batarya, kulaklık, şarj cihazı gibi aksesuarları garantiye gönderirken en yakın garanti servisine fatura ile götürün. Telefonunuzda orijinal olmayan bir aksesuar kullanıyorsanız bunu servise vermeyin. Telefonunuzun kulaklık, batarya veya şarj aletinde sorununuz var ise bunlarla beraber telefonunuzu da vermelisiniz. Telefonunuzu garantiye vermeden önce tüm verilerinizi yedekleyin ve cihazınıza format atın.