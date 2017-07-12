Android Telefonda Ana Ekranda Klasör Nasıl Oluşturulur ?

Android cihazlarda telefonunun görünüm düzenine önem veren kullanıcılar oldukça fazla. Uygulamaların ana ekranda dağınık bir şekilde durmasındansa bir arada klasörde bulunması telefon kullanım veriminizi oldukça arttıracaktır.

Android telefonda klasör nasıl oluşturulur sorusuna cevap arayan kullanıcılar için oldukça basit bir ipucu hazırladık. Samsung, Lenovo, LG, HTC, Xiaomi, Sony, Huawei, Vestel, Casper, Asus, General Mobile gibi modellerin hepsinde geçerli olan Android klasör oluşturma işlemi aslında oldukça basit. Öğrendikten sonra “lan çok basitmiş” diyeceğiniz bu teknikle Android cihazlarınızda klasörleriniz ile düzen sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu klasörlere basılı tutarak isimde koyabilirsiniz.

Android telefonda klasör oluşturma

Telefonunuzda aynı klasörde olmasını istediğiniz 2 uygulamayı kafanızda belirleyin. Örneğin “Sosyal” klasörü oluşturacaksınız ve 2 uygulama belirlemiş olun. Bu 2 uygulamada WhatsApp ve Instagram olsun. Burada tek yapmanız gereken WhatsApp uygulaması ikonuna basılı tutarak Instagram uygulaması ikonunun üzerine sürüklemek.

Sürükleme işleminin ardından yeni klasörün oluştuğunu göreceksiniz. Dilerseniz klasörünün üzerine dokunarak ismini değiştirebilirsiniz. Daha sonra farklı uygulamaları da bu klasöre sürükleyerek atabilirsiniz. Klasör oluşturarak hem uygulama dağınıklığından kurtulacaksınız hemde benzer uygulamaların bir arada yer almasından dolayı işleriniz daha pratik olacak.