Akıllı telefonlar her ne kadar yıllar geçtikçe gelişme gösterse de, halen belli başlı sorunlar çözülebilmiş değil. Bu sorunların en başında telefon açılırken logoda takılıyor sorunu geliyor. Bu sorun modelden modele değişmekle birlikte bir çok çözüm yöntemi bulunmakta.

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Akıllı telefon ve tabletlerde sıklıkla yaşanabilecek bu sorunun temel kaynakları arasında Android dünyasının çeşitliliği neden oluyor. Android cihazlara yüklenen Romlar veya yüklenen uygulamalar sistem ayarlarını değiştirerek cihazınızın farklı problemler yaratmasına neden olabiliyor. Android telefon açılırken donuyor gibi sorunlara neden olan bazı uygulamalar nedeniyle bilmediğiniz kaynaklardaki APK dosyalarını yüklememenizi öneriyoruz.

Eğer Android cihazınız açılırken donuyorsa veya logoda takılı kalıyor ise telefonunuza format atmak en kalıcı bir çözüm olacaktır. Tabi format atmadan önce tüm verilerinizi yedeklemeniz lazım. Telefonunuzdaki fotoğraf, müzik, kişisel dosyalarınızı bir yerde yedekleyebilirsiniz. Tabi format atmadan önce yapmanız gereken en önemli nokta rehberinizi yedeklemek. Buraya tıklayarak rehberin nasıl yedeklendiğini öğrenebilirsiniz.

Android Telefonunuzu Güvenli Modda açmayı deneyin

Cep telefonunuz açık iken telefonunuzun kapatma tuşuna kısa süreli basılı tutun ve karşınıza gelen ekrandan “Kapat” seçeneğine bir süre basılı tutun. Basılı tuttuktan sonra ekrana “Güvenli mod” uyarısı gelecek. Bu uyarıya tamam diyerek telefonunuzun Güvenli modda açılmasını bekleyin.

Güvenli Modda açılan telefonlarda 3.parti yani sonradan yüklediğiniz uygulamalar gelmeyecektir. Bu sayede Güvenli mod ile bu uygulamaların hangisinin sorun oluşturduğunu görebilirsiniz.

Eğer cihazınız güvenli modda problemler yaşamıyorsa ve güvenli moddan çıktıktan sonra normal kullanımda problemler yaşıyorsa (uygulamaların kapanması, durduruldu hataası, şarjın hızlı bitmesi) muhtemelen 3. parti bir uygulama sisteminizde sorunlara yol açmaktadır. Son zamanlarda yüklediğiniz uygulamaları tek tek kaldırarak deneme yanılma yöntemi yaparak sorunlu uygulamayı bulabilirsiniz.

Güvenli Moddan nasıl çıkış yapılır ?

Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Güvenli moddan çıkmak için telefonunuzun kapatma tuşuna basın ve telefonunuzu yeniden başlatın.