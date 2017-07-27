Android Telefonda .RAR Uzantılı Dosyalar Nasıl Açılır ?

Akıllı telefonlar her ne kadar akıllı olarak lanse edilse de, bazen bazı durumlarda ekstra bilgiye ve programa ihtiyaç olabiliyor. İnternet üzerinden indirdiğimiz müzik, dosya, program vb dosyalar rarlanmış şekilde olabiliyor. İnternetten indirdiğimiz .rar uzantılı dosyaları açabilmek içinde ekstra programlara ihtiyacımız bulunmakta.

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Tıpkı bilgisayarda olduğu gibi RAR uzantılı dosyaları açabilmemiz için Winrar programına ihtiyacımız oluyor. Bilgisayarda da Winrar programını kurmadan açamadığımız RAR uzantılı dosyalar telefonda da ekstra program olmadan açılmamakta. Google Play Store üzerinde yer alan RAR isimli uygulamayı telefonunuza kurarak .RAR uzantılı dosyaları açabilirsiniz.

RAR isimli uygulama ücretsizdir ve içerisinde reklamlar bulunmaktadır. Cep telefonunuza internet üzerinden indirdiğiniz .RAR uzantılı dosyalar genelde indirilenler klasöründe yer alır.

RAR Uzantılı dosyayı açabilmek için;

İndirdiğiniz veya telefonunuza atmış olduğunuz dosyayı program üzerinden bulun ve dokunun. Açılan seçenekler arasından “Buraya çıkart” seçeneğini seçin. Çıkarmış olduğunuz dosyayı dilerseniz farklı bir yere taşıyabilirsiniz dilerseniz de yeni bir klasör içerisinde barındırabilirsiniz.

Uygulama linki: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rarlab.rar&hl=tr