Android 8.0 Güncellemesi Alacak Samsung Modelleri

Android versiyonlarının sürekli güncellemesi ile beraber bir çok sorunlar çözülüyor ve yeni özellikler akıllı telefonlarımıza geliyor. Android 7.0 güncellemesinden sonra sıra 8.0 O güncellemesine geldi. Bizde bu sayfamızda Android 8.0 güncellemesi alacak olan Samsung modellerini listeleyeceğiz.
Google’ın uzun süredir testlerini sürdürdüğü Android 8.0 güncellemesi nihayet ilk aşamasına geldi. İlk olarak Google Pixel ve Nexus modellerine gelmesi beklenen güncelleme, ardından diğer Android cihazlar için sunulmaya başlanacak. Samsung, bugün Android 8.0 alacak Galaxy modellerini listeledi. Samsung’un amiral gemilerinin liste başında olduğu güncelleme listesinde 2 yıl önce çıkarılan Samsung Galaxy S6 ve Note 5’in olmaması kullanıcıları biraz üzecek gibi.
Android 8.0 alacak Galaxy modelleri
Galaxy S8
Galaxy S8 +
Galaxy Note 8
Galaxy S7
Galaxy S7 Edge
Galaxy S7 Active
Galaxy A7 (2017)
Galaxy A5 (2017)
Galaxy A3 (2017)
Galaxy J7 (2017)
Galaxy J5 (2017)
Galaxy Note FE
Galaxy Tab S3
Galaxy C9 Pro
Galaxy C7 Pro
Galaxy J7 Prime
Android 8.0’a Güncellenmeyecek Galaxy modelleri
Galaxy S6
Galaxy Note 5
Galaxy A7 (2016)
Galaxy A5 (2016)
Galaxy A3 (2016)
Galaxy J3 (2016)
Galaxy J2 (2016)
Galaxy J1