Xiaomi Redmi Note 4, 8 Haziran’da A101’de Satışa Sunulacak

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A101 8 Haziran tarihinde mağazalarında Xiaomi Redmi Note 4 satmaya hazırlanıyor. A101 gibi marketler artık Türkiye’nin çoğu mahallesinde yer almakta ve sunduğu haftalık aktüel bültenler ile kullanıcılar ile bağını koparmamakta.

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Her gün klasik bir şekilde ürün satmaktansa, tüketicilerin ilgisini çekecek ürünlerin haftalık aktüel ürün olarak sunulması oldukça iyi bir düşünce. Bu ürünlere yeni olarak Xiaomi Redmi Note 4 cep telefonu eklendi. Bu Cep telefonunu A101 Aktüel ürünler listesinde gören kullanıcılarda Xiaomi Redmi Note 4 iyi mi, alınır mı ? Özellikleri neler gibi soruları sormaya başladılar.

Xiaomi Redmi Note 4 Cep telefonu 8 Haziran 2017 tarihinden itibaren A101 Mağazalarında 979 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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Xiaomi Redmi Note 4 Özellikleri:

-5.5 inç Full HD ekran, 2.5D kavisli cam, 72% NTSC renk gamı, 1000: 1 kontrast oranı

-2.1 GHz 10 çekirdekli Helio X20 işlemci, Mali-T880MP4 GPU

-2 GB/3 GB RAM, 16 GB/64 GB dahili depolama, microSD kart desteği

-Android 6.0.1, MIUI 8 kullanıcı arayüzü

-Çift SIM kart desteği

-F/2.0 lens, 13 megapiksel arka kamera

-F/2.0 lens, 5 megapiksel ön kamera, 85 derece görüş açısı

-Parmak izi sensörü, kızılötesi sensörü

– Boyutlar: 151x76x8.35mm; Ağırlık: 175g

-4G Volte, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.2, USB Type-C bağlantı noktası

-4.100 mAh kapasiteli pil

A101 Xiaomi Redmi Note 4 Alınır mı ?

Xiaomi markasının Fiyat/Performans tabanlı modellerinden birisi olan

Xiaomi Redmi Note 4 modeli bu fiyat ile tercih edilebilir bir model. Zaten Xiaomi markasının 2018 yıllarında Türkiye’ye resmi olarak giriş yapması bekleniyor.