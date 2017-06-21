Xiaomi Mi 5 Format Nasıl Atılır? Xiaomi Mi 5 Sıfırlama

Sunmuş olduğu özelliklere göre fiyatını uygun tutan Xiaomi, 2017 yılının sonuna doğru özellikle Migros gibi marketlerde boy göstermeye başladı. Ayrıca yeni çıkan haberlere göre Türkiye’de yer alacak olan Doğa Mobil iletişim, Xiaomi’nin Türkiye distribütörlüğünü alarak bu cihazı Türkiye’de satışa sunacak.

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Tabi bu cihazı daha önceden almış olanlar var ve ülkemize de resmi olarak geldiği taktirde satışlarının baya bi olacağını tahmin ediyorum. Xiaomi Mi 5 yavaşladı, Xiaomi Mi 5 donuyor, Xiaomi Mi 5 takılıyor gibi sorunlarınız oluyorsa eğer Xiaomi Mi 5 format atma konumuza göz atabilirsiniz.

Xiaomi Mi 5 Format Nasıl Atılır ?

Önemli Not: Aşağıdaki işlemleri uygulamadan önce Xiaomi Mi 5 cep telefonunuzda bulunan resimleri, videoları, dosyaları, uygulamaları ve rehberi yedekleyiniz. Aşağıdaki işlemlerden sonra tüm veriler silinecektir. Telefonunuzun şarjı en az yüzde 50 olmalıdır.

Cep telefonunuzu kapatma tuşu ile kapatınız.

Xiaomi Mi 5 telefonunuz kapandığında Ses Açma(+) , ve Telefonu Açma(Güç) tuşlarının ikisine aynı anda basınız.

, ve tuşlarının ikisine aynı anda basınız. Ekranda Mi logosu gördüğünüzde sadece Telefonu Açma(Güç) tuşunu bırakın. Ses Açma (+) tuşuna basmaya devam edin.

Recovery (Kurtarma) ekranı gelene kadar Ses Açma tuşuna basmaya devam edin. Recovery ekranı geldiğinde tuşu bırakabilirsiniz.

ekranı gelene kadar Ses Açma tuşuna basmaya devam edin. Recovery ekranı geldiğinde tuşu bırakabilirsiniz. Karşımıza gelen ekranda Ses tuşları ile aşağı yukarı çıkarak English üzerine gelip Telefonu Açma (Güç) tuşu ile onaylama işlemi yapınız.

Karşınıza gelen ekranda Ses Kısma(-) tuşunu kullanarak “Wipe Reset” üzerine gelin ve Telefonu Açma(Güç) tuşuna basarak Wipe Reset’i onaylayınız.

üzerine gelin ve Telefonu Açma(Güç) tuşuna basarak Wipe Reset’i onaylayınız. Ardından Ses tuşlarını kullanarak “Wipe All Data” seçeneğine gelip Telefonu Açma (Power) tuşu ile onaylama işlemi yapınız.

Bu işlemlerden sonra Xiaomi Mi 5 format atma işleminiz sona ermiş olacaktır.