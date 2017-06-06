Turkcell SiM Nedir, Turkcell Sim Kampanyaları Neler ?

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Türkiye’de en çok tercih edilen operatörlerden birisi olan Turkcell, kullanıcılarına çeşitli alanlarda fayda sağlayabilecek hizmetler ve uygulamalar sunmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de kadın müşteriler için tasarlanmış olan Turkcell SiM uygulaması.

Kadınlar için düşünülen bu uygulamada eviniz, kendiniz, çocuklarınız, moda ve sağlık gibi konularda güncel konuları bulabilir ve nasıl yapılır konularında da kolayca bilgi sahibi olabilirsiniz. En sevdiğin markalardan sana ve çocuklarına özel alışveriş avantajlarını SiM uygulamasından takip edebilirsin.

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Turkcell SİM Uygulamasına Nasıl Katılabilirim?

Bu uygulamayı Google Play Store veya Appstore adresinden telefonunuza indirerek kullanabilirsiniz.

Turkcell SİM Nasıl iptal edilir?

Uygulamayı telefonunuzdan silerek katılımınızı sonlandırabilirsiniz.

Turkcell SİM Ne işe yarar?

Tercih ettiğiniz markalarda olan indirimleri, çocuğunuzun gelişim evrelerini ve daha birçok alanda fırsat sunan bu cazip uygulamayı hiçbir ücret ödemeden kullanabilirsiniz.

Turkcell SİM Katılım Şartları Nedir?

Tüm mobil hat kullanıcıları Turkcell SİM uygulamasını cihazlarında kullanabilir.