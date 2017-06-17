Telefona Sürekli Format Atmak Zararlı mı ?

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Cep telefonlarımızda o kadar para verip almamıza rağmen bazen istemediğimiz sorunlar, yazılımsal sorunlar ve sistemsel yavaşlamalar olabiliyor. Bu gibi yavaşlamalarda ve sorunlarda kullanıcılar telefonlarını kapatıp açarak çözüm bulmaya çalışsalar da bazen uzun vadede format atmak gerekebiliyor.

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Özellikle telefona virüs girdiği zaman format atmaktan başka bir çare kalmıyor. Her ne kadar bazen virüsleri bir takım yöntemler ve programlar ile temizlesek de bazen garantici insanlar format atmaktan yana oluyorlar. Tabi telefona format atınca ilk haline dönüyor olması, ister istemez bazı insanların aklına “sürekli format atmak zararlı mı” sorusu geliyor.

Kaynağı bilinmeyen ve Play Store dışında elde edilen APK dosyalarının yüklenmesi ile sistemsel sorunlar oluşmaya başlayabiliyor. Bu dosyaların yaratmış olduğu sorunlardan kurtulmak ve sistem performansını arttırmak için format gereksinimi hissedebiliyoruz.

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Telefonu sürekli sıfırlamak telefona zarar verir mi ?

Telefonun performansını arttırmak için düzenli format atabilirsiniz. Telefonunuza 2-3 ayda bir atacağınız format telefonunuza oldukça iyi gelecektir. Tabiki de abartıp 2 haftada 1 format atmayın. Format atmadan önce rehber, kişisel dosyalarınız ve diğer gerekli belgelerinizi yedeklemeyi unutmayın.

Ayrıca kendi marka ve modelinize ait internette yer alan format atma işlemlerini dikkatli yapmanızda fayda var. Özellikle Boot ekranında da hata yapmamanız gerekmekte. Format atmadan öncede şarj seviyenizin %70 üzerinde olmasına özen gösterin. Batarya bitmesine yakın format atarsanız telefonunuza kalıcı hasarlar verebilirsiniz.