Snap Map: Arkadaşların Nerede Olduğunu Öğrenmek

Popüler Snapchat uygulamasına yeni bir özellik eklendi. Snap Map adı ile gelen bu özellik sayesinde harita üzerinde arkadaşlarınızın nerede olduğunu görebileceksiniz. Snapchat lenses gibi yüze efekt veren özellik ve story(hikaye) özelliği bir çok uygulama tarafından kopyalandı ve Snapchat buna rağmen yeni özelliklerini sunmaya devam ediyor.

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Snap Map’de görülebilmeniz için Stories kısmını “Our Story” olarak seçmeniz gerekmekte. Bazı kullanıcılarda haritada gözükmek istemiyorum diyebilir, bununda çözümü basit. Harita arayüzünde iken sağ üstteki ayarlar ikonuna dokunun ve “Ghost mode” modunu seçerek haritada görünmez olun. My Friends seçeneğini seçerek arkadaş olduğunuz kişilere gösterebilirsiniz, dilerseniz de “Select Friends” seçeneği ile seçtiğiniz arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz.

Snapchat Snap Map nasıl kullanılır ?

Snapchat uygulamasında iken ekranda fotoğrafa yaptığınız parmak yakınlaştırma işleminin tersini yaparak harita kısmına ulaşabilirsiniz.

Snap Map özelliği sayesinde arkadaşlarınızın nerede olduğunu görmenin yanı sıra, harita üzerinde yer alan renkler sayesinde yakınınızdaki etkinliklere de göz atabilir ve bu etkinliklere katılabilirsiniz. Snapchat tarafından sunulan Snap Map özelliği, bakalım diğer uygulamalar tarafından ne zaman kopyalanacak merakla bekliyor olacağız.