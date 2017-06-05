Samsung 55MU7350 55” UHD Smart Kavisli LED TV ( A101 – 8 Haziran )

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A101 Aktüel ürünler sayfamızda sizlere Teknoloji ürünleri aktarmaya devam ediyoruz. A101 mağazaları 8 Haziran’da Samsung 55MU7350 55 ” UHD Smart Kavisli LED TV modelini satışa sunmayı planlıyor. 8 Haziran 2017’den itibaren A101 Aktüel ürünler listesinde satışa çıkacak olan Samsung 55MU7350 55 ” UHD Smart Kavisli LED TV modeli 3.599 TL’lik fiyatı ile raflardaki yerini alacak.

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Samsung 55MU7350 Özellikleri:

55″ 139 cm

UHD Tv

Kavisli Ekran

Smart Tv

Akıllı Kumanda

20W Ses Çıkışı

Wi-Fi

3xHDMI

USB Film

2 Yıl Samsung Türkiye Garantili

Samsung 55MU7350 Modeli nasıl alınır mı ?

A101’de 8 Hazirandan itibaren satışa sunulacak olan Samsung 55MU7350 modelinde yer alan Kavisli görünümü televizyonu güzel kılan özelliklerinden birisi. Ayrıca bu modelde yer alan 2 adet USB ve 3 Adet HDMI girişler sayesinde televizyonunuzu daha interaktif bir şekilde kullanabilirsiniz.

Smart özelliği sayesinde de ister kablolu isterseniz de kablosuz bir şekilde internet bağlantısı kurabilirsiniz. Bu cihazı satın aldığınızda 2 yıl samsung Türkiye garantisi altında kullanabilirsiniz.

Samsung 55MU7350 Normal Fiyatı ile A101 Fiyatı farkı ne ?

A101’de 3.599 TL‘den satışa sunulacak olan bu modelin, nette satışına rastlayamadık. Ancak Samsung ve diğer markaların 4K tv’lerinin fiyatının aşağı yukarı 3.700- 4.200 civarlarında olduğunu belirtmek isteriz.