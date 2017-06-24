Twitter’ın Periscope’u satın alması ile birlikte canlı yayın alışkanlığı kazanan kullanıcılar, artık bu yayınlarından para kazanabilecek. Twitter’ın son güncelleme ile kullanıcılarına sunduğu “Super heart” (Süper Kalp) özelliği uygulama içi satın alma işlemi içeriyor.

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Bildiğiniz üzere Periscope üzerinden yayın yapan kişiye ekrana dokunarak kalp gönderme işlemi yapıyoruz. Bu süper kalp olayında da daha afilli ve şekilli kalpler gönderebiliyorsunuz. Bu gönderdiğiniz süper kalpler yayıncı tarafından dikkat çekecektir.

Periscope Super kalpleri canlı yayın olduğu zamanlarda gönderebiliyorsunuz ve en çok harcanabilir Süper Kalp’e sahip olan arkadaşlar en yüksek sıralamalarda kendisine yer buluyor. Tabi Super kalpleri alabilmeniz için belli bir miktar ücret ödemeniz gerekiyor. Periscope uygulaması üzerinden 0.99$’a 1050 Süper kalp 99.99$’a ise 132650 süper kalp satın alabilirsiniz. Bu kalpleri normal kalbe göre daha tasarruflu kullanacağımıza eminim :)

Yayıncılar ise bu topladıkları süper kalpleri Twitter tarafından sağlanacak olan ‘Super Broadcoster’ adlı uygulamaya davet edilerek toplamış olduğu Süper kalpleri gerçek paraya çevirebiliyor. Oldukça eğlenceli olan canlı yayın uygulamalarından para kazanılabilecek olması, Periscope kullanıcı sayısını arttıracaktır.