Periscope Hesap Silme / Scope Hesabı Nasıl Silinir ?

Periscope hesap silme. Telefon ile canlı yayın çılgınlığını başlatan Periscope, 2017 yılında Scope ismi ile yoluna devam ediyor. Bu uygulamadan zamanla sıkılan veya artık canlı yayın yapmak istemeyen kullanıcılar Scope hesap silme, Periscope hesabı nasıl silinir sorularına cevap arıyorlar.

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Periscope üzerinden yayın yapan kullanıcılar birbirini takip ederek bir sonraki yayınlarına ulaşabiliyorlar. Önerilen ve En son şeklinde canlı yayınları sıralayabilir, dilerseniz de kendiniz de yayın yapabilirsiniz. “Yayın yapmam ben ya” diyorsanız bir daha düşünün derim. Periscope’e gelen en son özelliklerden birisi olan Süper Kalp özelliği ile gerçek para kazanabilirsiniz.

Periscope uygulaması canlı yayın alanında her ne kadar lider olsa da, keyifli olsa da bazen kullanıcılar sıkılabiliyor. Kullanıcılar bazen yapılan yayınlardan sıkılabilir veya artık kullanmak istemeyebilir. İşte böyle zamanlarda Periscope profili nasıl silinir, Scope hesap işlemlerini aramaya başlıyorlar.

Periscope Hesabımı Nasıl Silebilirim ?

Scope uygulamasında hesabınızı silmek için yapmanız gerekenler;