“Önce Bir Intel Sürücü Kurmalısınız” Hatası (Çözüm Yolu)

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Genelde bilgisayarına format atan kişilerin sıklıkla karşılaştığı hatalar olmakta. Formattan sonra bilgisayara kurulması gereken Driverlar vs derken bazen olur olmadık hatalarda gün yüzüne çıkabiliyor. Genellikle dizüstü bilgisayarlarda ekrana gelen “Önce Bir Intel Sürücü Kurmalısınız” hatası da bu gün yüzüne çıkan uyarılardan biri.

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Dizüstü bilgisayarlarda yer alan Intel ve Nvidia driverlar, bazen böyle hatalara davetiye çıkarabiliyor. Nvidia Grafik sürücüsünü kurmak isteyen kullanıcılar, sistem kontrolü kısmında “NVIDIA Kurulum programına devam edemiyor, Önce Bir Intel Sürücü Kurmalısınız” şeklinde bir hata ile karşılaştıklarını dile getirdiler.

Önce Bir Intel Sürücü Kurmalısınız Hatası çözümü nedir ?

İşlemcin Intel ama o işlemcinin içerisinde bir de Intel GPU var. NVIDIA’dan önce Intel ekran kartının sürücüsünü kurmalısın diyor hatada….

İşlemci modeline göre barındırdığı GPU’yu öğren ve buradan güncel sürümü indirip kur:

Intel® Download Center veya Otomatik Driver bulucuyu kullanarak da driverı kurabilirsiniz.