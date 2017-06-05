Reklamlar



Bim gibi Marketlerin haftalık olarak sunmuş olduğu Aktüel ürünler arasında her zaman dikkat çekici bir ürün oluyor. Bu haftanın dikkat çeken Bim aktüel ürünü ise Lg Full Hd 80 Cm Ips Ekran Televizyon oldu. 9 Haziran 2017 tarihi itibari ile Bim’de satışa sunulacak olan Lg Full Hd 80 Cm Ips Ekran Televizyon hakkında kullanıcılar olumlu-olumsuz yorum veya şikayet duymak istiyorlar.

Kullanıcılar, bu tarz kampanyalı ürünleri almadan önce internette araştırma yapma gereksinimi hissediyor. Bim 9 Haziran Lg Full Hd 80 Cm Ips Ekran Televizyon ürünü de inceleme gereksinimi hissediyor. Televizyon 80 cm olduğu için kendi odanıza, mutfağa veya 2.bir odanıza ek olarak bu modeli düşünebilirsiniz.

Reklamlar



Reklamlar



BİM Lg Full Hd 80 Cm Ips Ekran Televizyon 9 Haziran

Ekran Formatı : 16:9

Hdmı girişi: 2 adet mevcut

Usb girişi : var

Görüntü çözünürlüğü: 1920 x 1080 px

Ses : 2*5w speaker mevcut

Dahili uydu alıcısı : yok

Ağırlık : 6.5 kg

Bim LG 32MN58HM fiyatı: Bim’de 749 TL

Bim’de 749 TL olarak satışa sunulacak olan bu model;

Hepsi burada, istanbul bilişim ve Vatan bilgisayar gibi yerlerde 950-1100 TL arası satılmakta.

Lg Full Hd 80 Cm Ips Ekran ( LG 32MN58HM ) Alınır mı ?

Televizyon denince akla gelen markalar arasında yer alan LG, ürettiği Televizyonlar ile bugüne kadar başarılı bir şekilde gelmeyi başardı. Aklınızda orta boyutlu bir televizyon modeli var ise bu modeli tercih etmenizi öneririz. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi, Dahili uydu alıcısı yer almamakta. Bu yüzden bu televizyonu aldığınız taktirde birde Uydu Alıcısı almanız gerekecek.