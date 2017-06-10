Instagram’a Programsız Nasıl Fotoğraf Yüklenir? ( Google Chrome ile )

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Instagram’a Programsız Nasıl Fotoğraf Yüklenir konusunda sizlere bir ipucu vermeye çalışacağız. Bilgisayarınızda Google Chrome tarayıcısını kullanarak ve herhangi bir ek eklentiye gerek duymadan Instagram profilinize fotoğraf yüklemesi yapabileceksiniz.

Instagram kullanıcıları tarafından merak edilen konulardan birisi de “Instagram’a Programsız Nasıl Fotoğraf Yüklenir” sorusu. Bilgisayar üzerinden bu işlemi yapabileceğiniz ekstra programlar yer almakta ancak bunlarda bazen sınırlamalar ile karşı karşıya kalabiliyorsunuz ve ekstra bir yük demek.

Eminim aramızda vardır Instagram’ı sürekli telefonda kullanmaktan sıkılanlar. Ben bazen istiyorum ki Instagram’ın birebir aynısını bilgisayarlarda da kullanalım ama halen tam anlamı ile göremiyoruz. Windows 10 Mağazada Windows 10 işletim sistemi için yer alan Instagram uygulaması bir nebze güzel diyebiliriz. En azından hikayelere bakılabiliyor ve DM gönderilebiliyor. Ancak bu uygulama benim bilgisayarımda kasmalara yol açıyor.

Bu sayfamızda sizlere sunacağımız yöntem ile Google Chrome tarayıcınızı kullanarak Instagram’a Programsız fotoğraf yükleme işlemini basit bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz.

Google Chrome’dan Instagram’a Fotoğraf Nasıl yüklenir ?

1.adım

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İlk olarak Chrome tarayıcınızdan Instagram’ı açın ve klavyenizden Ctrl + Shift + I klavye kısayolunu kullanarak Geliştirici Araçları’na geçiş yapın. Mac’te ise Cmd + Alt + I

2.adım



Geliştiri araçları açıldıktan sonra mobil görünüme geçmeniz gerekmekte. Geliştirici seçenekleri açık iken Ctrl + Shift + M klavye kısayolunu kullanarak mobil sürüme geçiniz. Mac’te Cmd + Shift + M

3.adım

Mobil sürümde Instagram’da iken kamera simgesine dokunun. Ardından yükleyeceğiniz fotoğrafı seçin ve Paylaş butonuna dokunun. Tıpkı telefonda yükler gibi Chrome tarayıcınızdan fotoğraf yükleyebilirsiniz.