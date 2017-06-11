Instagram Hikayesine Link ( Bağlantı ) Nasıl Eklenir ?

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Instagram hikayesine link ekleme konusunda oldukça sorular gelmeye başladı. Instagram’ın Snapchat uygulamasından esinlendiği hikayeler özelliği, Instagram kullanıcıları tarafından oldukça kullanılmaya ve sevilmeye başlandı. Hikayelere gelen yeni özellikler ile yüz efektleri ve hikayede aşağıdan yukarıya kaydırarak link ekleme özelliği dahil edilmiş oldu.

Instagram hikayesine 24 saat sonunda kaybolan fotoğraflar ekleyebilen kullanıcılar, 20 saniyelik video eklemesi de yapabiliyor. Bunun yanı sıra canlı yayın özelliğini de getiren Instagram, kullanıcılarına daha interaktif bir ortam yarattı diyebiliriz.

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Bildiğiniz üzere Instagram üzerinde herhangi bir yere bir link verilememekte. ( Sadece biyografide tıklanabilir link verilmekte ) Özellikle web sitesine sahip kişiler Instagram sayfasından sitesine trafik kaynağı oluşturmak isteyebilir. Ancak Instagram’da açıklama kısmına dahi verilen linkler tıklanabilir olmuyor ve düz yazı olarak çıkıyor. Web sitesi sahibi olan kişilerin Instagram’dan hit çekmesi için kullanabileceği tek yer hikayeler kısmı. Ancak burada da sınırlamalar bulunmakta.

Instagram hikayesine link verme işlemini sadece kurumsal ve mavi tike sahip ( onaylı ) profiller kullanabilmekte. Mavi tike sahip olmak için kurumsal veya ünlü biri olmanız gerekmekte. Şu anlık bu özelliği herkes kullanamıyor ancak net üzerinde yer alan haberlere göre yakın bir zamanda bu özellik tüm kullanıcılara açılacakmış.

Aşağıda örnek olarak ShiftDelete.net’in Instagram hesabını görebilirsiniz. Hikayeyi açtıktan sonra aşağıdan yukarıya kaydırma işlemi yaptığınız taktirde ilgili siteye yönlendiriliyorsunuz.