Muhtemelen Bilmediğiniz Size Hız Kazandıracak En Çok Kullanılan Klavye Kısayolları!

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Bilgisayar kullanımında hız ve verimlilik bir arada olmalıdır. Hele ki bir bilgisayar işinde çalışıyorsanız kullanacağınız kısayollar hem size zaman kazandıracak hemde size pratiklik katacaktır.

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Bilgisayarı sadece mouse ile kontrol edip, klavye ile de sadece yazı yazıyorsanız bilgisayar ile pek haşır neşir değilsiniz demektir. Bilgisayarı yaşlı amcalar gibi kullanmayı bırakın ve bu hafızanıza kazıyacağınız klavye kısayollarını her gün denemeye çalışın. Klavye kısayollarını Microsoft Office programlarında, Google Chrome’da ve diğer uygulamalar da kullanabilirsiniz.

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En çok kullanılan Klavye kısayolları

Windows

Yüksek Kalite Görünüm: Shift + ALT + Print

Ekranı Döndürün: CTRL + ALT + Üst/Alt/Sağ/Sol ok tuşu

Açık Pencereler Arasında Gezinin: ALT + Tab

Çöpe Göndermeden Direkt Silin: Shift + Delete

Masaüstünü Göster: Pencere Tuşu + D

Sistemi Kilitleyin: Pencere Tuşu + L

Erişim Menüsünü Kolayca Açın: Pencere Tuşu + X

Ayarlar Menüsü: Pencere Tuşu + I

Ekran Okuyucusu: Pencere Tuşu + U

Çalıştır: Pencere Tuşu + R

Google Chrome

Sekmeler Arasında Atlama: CTRL + “1’den 9’a kadar hangi sekmeye gitmek istiyorsanız bir sayı girin”

Sekmeler Arasında Geçiş: CTRL + Tab veya CTRL + Shift + TAB

Sekmeleri Kapatın: CTRL + F4 (tamam, bunu hepiniz biliyor olabilirsiniz)

Kapanmış Sekmeleri Açın: CTRL + Shift + T

Tam ekran yapın/Geri alın: F11

Word

Etkin pencereyi veya belgeyi kapatın: CTRL + W

Tüm harfleri baş harf olarak biçimlendirin: CTRL + Shift+ A

Farklı kaydet: ALT, F, A

İçindekiler Dizini Ekleyin: ALT, S, T, I

Tam Ekran Modu: ALT, W, F

Powerpoint

Seçilen metnin yazı boyutunu değiştirin: Alt + H, F, S

Resim ekleme: ALT + N, P

Bir şekil ekle: ALT + H, S, H

Bir tema seçin: ALT + G, H

Bir slayt düzeni seçin: ALT + H, L

Outlook

Yeni ileti: CTRL + Shift+M

Yanıtla: ALT + H, R, P

İlet: ALT + H, F, W

Gönder: ALT + S

Dosya Ekle: ALT + N, A, F