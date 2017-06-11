Muhtemelen Bilmediğiniz Size Hız Kazandıracak En Çok Kullanılan Klavye Kısayolları!

Bilgisayar kullanımında hız ve verimlilik bir arada olmalıdır. Hele ki bir bilgisayar işinde çalışıyorsanız kullanacağınız kısayollar hem size zaman kazandıracak hemde size pratiklik katacaktır.
Bilgisayarı sadece mouse ile kontrol edip, klavye ile de sadece yazı yazıyorsanız bilgisayar ile pek haşır neşir değilsiniz demektir. Bilgisayarı yaşlı amcalar gibi kullanmayı bırakın ve bu hafızanıza kazıyacağınız klavye kısayollarını her gün denemeye çalışın. Klavye kısayollarını Microsoft Office programlarında, Google Chrome’da ve diğer uygulamalar da kullanabilirsiniz.
En çok kullanılan Klavye kısayolları
Windows
Yüksek Kalite Görünüm: Shift + ALT + Print
Ekranı Döndürün: CTRL + ALT + Üst/Alt/Sağ/Sol ok tuşu
Açık Pencereler Arasında Gezinin: ALT + Tab
Çöpe Göndermeden Direkt Silin: Shift + Delete
Masaüstünü Göster: Pencere Tuşu + D
Sistemi Kilitleyin: Pencere Tuşu + L
Erişim Menüsünü Kolayca Açın: Pencere Tuşu + X
Ayarlar Menüsü: Pencere Tuşu + I
Ekran Okuyucusu: Pencere Tuşu + U
Çalıştır: Pencere Tuşu + R
Google Chrome
Sekmeler Arasında Atlama: CTRL + “1’den 9’a kadar hangi sekmeye gitmek istiyorsanız bir sayı girin”
Sekmeler Arasında Geçiş: CTRL + Tab veya CTRL + Shift + TAB
Sekmeleri Kapatın: CTRL + F4 (tamam, bunu hepiniz biliyor olabilirsiniz)
Kapanmış Sekmeleri Açın: CTRL + Shift + T
Tam ekran yapın/Geri alın: F11
Word
Etkin pencereyi veya belgeyi kapatın: CTRL + W
Tüm harfleri baş harf olarak biçimlendirin: CTRL + Shift+ A
Farklı kaydet: ALT, F, A
İçindekiler Dizini Ekleyin: ALT, S, T, I
Tam Ekran Modu: ALT, W, F
Powerpoint
Seçilen metnin yazı boyutunu değiştirin: Alt + H, F, S
Resim ekleme: ALT + N, P
Bir şekil ekle: ALT + H, S, H
Bir tema seçin: ALT + G, H
Bir slayt düzeni seçin: ALT + H, L
Outlook
Yeni ileti: CTRL + Shift+M
Yanıtla: ALT + H, R, P
İlet: ALT + H, F, W
Gönder: ALT + S
Dosya Ekle: ALT + N, A, F