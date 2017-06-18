Android Telefonda Reklamlar Nasıl Engellenir ?

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Android cep telefonlarınız da oradan buradan fışkıran veya herhangi bir yere dokunduğunuzda açılan reklamlardan sıkıldınız mı ? Android telefonlarda bu reklamları engellemenin yolunu öğrendikten sonra Akıllı telefonlarınız gözünüze daha hoş gelecek.

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Bazı Android uygulamaları veya web sitelerinde açılır pencere olarak gelen reklamlar, özellikle telefon çocuğunuzda veya kardeşinizde olduğunda birazcık can sıkıcı olabiliyor. Telefona uygulama indirten veya başka bir kabul edebileceğiniz reklamlar ekrana getiren bu uygulamalar, adeta sinsi bir yılan gibi telefonunuzda pusuya yatmakta.

Android telefonlarınız da bu reklamlardan kurtulmak için kullanabileceğiniz tarayıcılar, uygulamalar yer almakta ve yapmanız gerekende bir kaç ayarda bulunmakta.

Android telefonumda reklamları nasıl engelleyebilirim ?

1- Chrome Veri Tasarruf modunu aktif edin.

Android cep telefonunuzda Chrome uygulamasını açın ve Ayarlar kısmına ulaşın. Ayarlar kısmında yer alan Veri tasarrufu modunu aktif hale getirin. Veri tasarrufu modu web sitelerin açılışını sıkıştırarak gereksiz animasyon ve reklamların açılmasını engeller.

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2- Chrome tarayıcısında Pop-up ( Açılır pencereleri ) kapatın

Chrome tarayıcısını cep telefonunuzdan açın ve Ayarlar > Site ayarları kısmına ulaşın. Burada yer alan Pop-up seçeneğini kapatın. Bu ayarı yaptıktan sonra Chrome ile ziyaret ettiğiniz sitelerde Pop-up’lar açılmayacak.

3- Opera tarayıcısını kullanın.

Masaüstü ve Akıllı Telefonlarınız da tercih edebileceğiniz Opera tarayıcı ile reklamlara elveda deyin. Opera tarayıcısını Play Store üzerinden cep telefonunuza indirerek reklamlardan kurtulabilirsiniz. Opera tarayıcısının kendi bünyesinde yer alan VPN özelliği ile de yasaklı sitelere kolayca giriş yapabilirsiniz.

4- Sadece tarayıcı değil Android uygulamalarında da reklamları engelleyin.

Sadece Web de gezinti yaparken değil de Android uygulamalarında da reklamlardan kurtulmak istiyorsanız AppBrain Ad Detector adlı uygulamayı kullanabilirsiniz. Bu uygulamayı telefonunuza kurduktan sonra telefonunuzda tarama yaparak size rahatsız edici reklamlar sunan uygulama ve oyunlardaki reklamları engeller.