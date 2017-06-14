Android Telefonda Yazı Boyutunu Büyütme / Ekrandaki Yazılar Nasıl Büyütülür ?

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Android telefonlar ülkemizde gelişmeden önce yer alan tuşlu telefonlar özellikle Sms için oldukça tercih ediliyordu. Bu telefonlarda yer alan tuş takımları, mesaj yazmakta bizlere oldukça kolaylık sağlıyordu ve ekran bakımından bir sorunumuz olmuyordu. Ekranda yer alan siyah yazılar zaten oldukça büyüktü ve sorun yaşamıyorduk.

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Ancak şimdi bulunan bazı Android telefonlarda yazılar küçük olmakta ve kullanıcılar bazen zorluk yaşamakta. Özellikle orta yaştaki teknoloji severlerin kullandığı Akıllı telefonlarda, küçük yazılar görme bakımından sorunlar çıkarabiliyor. Çoğu zaman bir uzun metin okumaya çalıştığımız zaman küçük boyutlu metinler okumayı güçlendiriyor.

Özellikle orta yaştaki insanların kullandığı akıllı telefonlarda, hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama birisi aradığında bile arayan kişinin adını görmekte bazen zorlanıyorlar. Hal böyle olunca bu Android telefonlardaki yazı boyutunu büyütmek oldukça faydalı bir adım olacaktır diye düşünüyorum.

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Ekrandaki yazı boyutu nasıl büyütülür ? ( Android )

Bazı akıllı telefon modellerinde Ayarlar kısmında bu özellik yer almakta. Bu özelliğin yer almadığı modellerde ise Google Play Store’dan ek programlar kurabilirsiniz. Big font adlı uygulamayı buraya tıklayarak cihazınıza indirebilirsiniz.

Samsung telefonlarda ekran yazı boyutu nasıl büyütülür ?

Ayarlar > Ekran > Yazı tipi kısmına giriş yapın. Burada yer alan yazı boyutu seçeneğini “Küçük, orta, büyük, çok büyük” gibi seçeneklerden dilediğinizi yapabilirsiniz.