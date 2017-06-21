Android telefon nasıl hızlandırılır sorusu eminim çoğu Android kullanıcısı tarafından dile getirilmekte. Akıllı telefon kullanıcıları telefonu ilk aldığı zamanki hali ile hep kullanmak istiyor ancak bu pek mümkün olamayabiliyor. Android telefonlarımıza yüklediğimiz uygulama, fotoğraf ve diğer dosyalar zamanla telefonumuzun hafızasının dolmasına ve daha fazla RAM kullanmasına neden oluyor.

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Android cihazınız artık ilk günkü performansını göstermiyor, geçişlerde, menülerde takılıyorsa telefonunuza artık bi el atma vaktiniz gelmiş demektir. Cihazımıza denemek için bile yüklediğimiz uygulamalar telefonumuza gereksiz dosya kalıntıları bırakıyor. Aşağıda sizlere sunacağımız adımlar ile telefonunuza güzel bir iç dış bakım yapmış olacaksınız : )

1- Güncelleştirmeleri sürekli kontrol edin.

Akıllı telefon üreticileri hataları takip eder ve hataları giderilmiş ve daha Stabil bir Android sürüm güncelleştirmesini kullanıcılarına sunar. Sizde bu güncelleştirmeleri sürekli takip eder ve yerine getirirseniz daha kararlı bir işletim sistemine sahip olursunuz.

Ayarlar > Hakkında > Yazılım kısmından telefonunuzda güncelleştirme olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. ( Güncelleştirmeleri her zaman Wifi bağlantısı varken yapın. Mobil veri açıkken yaparsanız güncelleme boyutu yüksek MB’lı ise paketiniz boşu boşuna gitmiş olur )

2 – Önbelleği temizlemek telefonunuzu rahatlatabilir.

Ccleaner gibi önbellek ve RAM temizleme uygulamaları telefonunuzu artık dosyalardan arındırabilir. Uygulamayı telefonunuza yükledikten sonra hemen tarama yapabilir ve uygulamayı aktif edebilirsiniz.

3 – Animasyonları azaltın veya tamamen kapatmayın deneyin.

Animasyonlar her ne kadar göze hoş gelse de, telefonunuzun bu animasyonları göstermek için harcadığı gücü göz önüne alacak olursa pekte hoş değiller. Geliştirici seçeneklerini açmak için Ayarlar > Cihaz hakkında kısmına gidin ve burada yer alan “Yapım numarası” VEYA Derleme numarası kısmına art arda 5 kere bastığınızda geliştirici seçenekleri aktif olacak. Tekrar ayarlar kısmına gidin ve en altta geliştirici seçeneklerini göreceksiniz. Giriş yapın ve burada animasyon ayarlarını bularak 0,5x yapın veya kapatın.

4 – Ana ekranınız sade olsun

Ana ekranın güzel olması gözümüze hoş gelebilir ancak ana ekran çoğu zaman telefonunuzun yavaşlama nedenlerinden birisi olabilir. Ana ekrana ekleyeceğiniz canlı duvar kağıtları, Widgetlar ve diğer eklentiler telefonunuzun performansına olumsuz etki edecektir.

Ana ekranınızı olabildiğince sade tutmaya çalışın.

5 – Otomatik olarak başlangıçta açılan programları kaldırın

Using Startup Manager adlı uygulamayı kullanarak başlangıçta açılan ve oldukça fazla alan kaplayan uygulamaları kaldırın. Bu uygulama ile telefonunuzu açtığınızda devreye giren, otomatik olarak çalışan ve arka planda işlem yapan uygulamaları görebilir ve bunları sonlandırabilirsiniz.

6 – Otomatik Senkronizasyonu kapatın gitsin.

Android telefonlarımızı ilk kurduğumuzda veya hesap eklemesi yaptığımızda her şeye “ileri ileri kabul ediyorum” diye onaylayıp geçeriz. İşte bu gibi durumlarda özellikle Google hesabı eklerken otomatik senkronizasyonu da açık bırakırız. Google hesabına sürekli senkronizasyon olması telefonunuzun arka planına resmen bir külfet olur. Ayarlar > Hesaplar > Google üzerinden bu otomatik senkronizasyonu kapatabilirsiniz.