2017 Yılında Tercih Edileceğiniz Tasarım Harikası 10 Akıllı Telefon

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Akıllı telefonların hem özellik hemde görünüş olarak gelişmeye başlaması ile birlikte, markalar amiral gemilerini kullanarak adeta bir yarış içerisine girdi. Markaların her yıl üzerine koyarak devam ettirdiği amiral gemileri markayı anlatan bir yüz olmaya başladı. Samsung’un devam ettirdiği Galaxy modeli, Sony’nin Xperia modeli, Asus’un Zenfone modeli ve LG – Huawei’nin modelleri bu amiral gemilere örnek.

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Akıllı telefon alırken çoğu kez ilk olarak dış görünüşe dikkat ettiğimizi düşünüyorum. Telefonun tasarımının bütünsel olarak göze hoş gelmesi ve inceliğinin, kıvrımlarının da iyi olması telefonun albenisi arttırıyor. Sizde cep telefonunda tasarıma önem veren biriyseniz bu listeye göz atmalısınız. Listede yer alan fiyatlar Türkiye’deki satış fiyatlarıdır.

Tasarımı iyi olan Akıllı Telefonlar

iPhone 7 Plus

iPhone klasik modellerine devam etmek zorunda kaldığı için ek özellikler ile tasarımı geliştirmeye çalışıyor. iPhone 7 plus’da yer alan çift kamera ve renk seçeneklerine eklenen mat siyah oldukça ilgi çekici.

Fiyat: 4.499 TL

Samsung Galaxy S8

Samsung’ un kenarları kıvrımlı modelleri oldukça ilgi görmekte.

Fiyat: 3.999 TL

Sony Xperia XZ

Sony’nin amiral gemisi olan Xperia modelleri, bu yıl isim değişikliği yaparak yoluna devam ediyor. Xperia Z5’den sonra rakamdan vazgeçerek Xperia XZ modeli ile yoluna devam eden Sony, bu modeli Xperia XZ ve Xperia XZ Premium olarak iki model şeklinde sundu.

Fiyat: Xperia XZ: 2.400 TL

Xperia XZ Premium: 3.599 TL

LG V20

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LG modellerinden vazgeçemeyen kullanıcılar, LG’nin 2017 yılında çıkarmış olduğu LG V20 modelini tercih edebilir. LG V20’de üst kısımda yer alan 2.1 inç ekran ile hızlı ayarlar ikonlarını ekleyerek telefonunuzu daha kolay kontrol edebilirsiniz.

Fiyat: 2.899 TL

OnePlus 3

Ülkemizde teknolojiyi takip eden kişiler dışında pek bilinmeyen OnePlus modeli, ilgi çekici modellerini kullanıcılara sunmaya devam ediyor. Qualcomm Snapdragon 820 işlemcinin yer aldığı bu model 6 GB RAM ile de gücünü kanıtlamakta. OnePlus 3 modelinde yer alan Hızlı şarj özelliği ile 30 dakikada %60 şarj seviyesine ulaşılabiliyor.

Xiaomi Mi Mix

Henüz ülkemizde yeni yeni tanınmaya başlayan Çinli Xiaomi firması, ” bu telefonun çercevesi nerede” dedirtecek cinsten olan Xiaomi Mix modeli ile farklılık yaratmayı başarmış. Henüz ülkemizde yeni yeni Migros marketlerde satılmaya başlayan Xiaomi modellerini internet üzerinden de satın alabilmek mümkün.

Fiyat: 2.500 TL

Huawei P10

Merakla beklenen yeni Huawei modeli nihayet satışa çıktı. Ben şahsen Huawei P10 modelini hem görünüş hemde Ayarlar gibi sekmelerindeki tasarımı ile iPhone’a benzetiyorum.

Fiyat: 3.599 TL

Asus Zenfone 3

Asus’un Zenfone modelleri ile cep telefonu piyasasına girmesi markayı bir anda ön plana çıkardı. Fiyat / Performans odaklı sunulan Zenfone modelleri, özellikle Zenfone 4 / 5 / 6 modelleri ile iyi bir çıkış yakaladı. Zenfone 3 modeli ile de tasarım yönünden oldukça gelişen Zenfone modeli tasarımı seven gözlere hitap etmeyi başardı.

Fiyat: 1.699 TL