Youtube Kanalı Nasıl Açılır ? / Youtube’dan Nasıl Para Kazanılır ?

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İnternet sektörünün gelişmesi, bu işler ile uğraşan kişilere adeta yeni gelir kapısı oldu. Yeni gelir kapısının açılması ile ortaya Youtuber kavramı ortaya çıkmaya başladı. Youtube üzerinden video çeken kullanıcılar kendilerine oluşturdukları Youtube kanalı ile bu videolarını kullanıcılarına ulaştırmaya başladı.

Youtube kanalı nasıl açılır, Youtube’dan para nasıl kazanılır konusunu bu sayfamızda sizlere ileteceğiz. Youtube’dan para kazanma işlemine başlayabilmek için öncelikle kendinize bir Youtube kanalı açmalısınız. Tabiki de her şey Youtube kanalı açmaktan ibaret değil. Bu Youtube kanalının amacı ne olacak, ne üzerine videolar çececeksiniz gibi konular daha da önemli.

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Youtube kanalınızı açtıktan sonra kendinize çekeceğiniz videolar doğrultusunda güzel bir isim belirlemelisiniz. İsim belirleme işleminden sonra kategoriniz doğrultusunda kendinize bir Youtube kapak fotoğrafı ve profil fotoğrafı ayarlamalısınız. Bu ayarlama işlemleri sona erdikten sonra hemen Youtube video yükleme işlemine girişmeyin. İlk olarak Videolarınızı nasıl bir formatta çekeceğinize, ne üzerine olacağına ve nasıl bir yol izleyeceğinize karar vermelisiniz.

Youtube Kanalı Nasıl Açılır ?

Buraya tıklayarak Youtube kanal açma linkine ulaşın. Bu sayfada “Yeni kanal oluştur” seçeneğine tıklıyoruz. Burada “Marka Hesabı adı” kısmına kanal isminizi giriyorsunuz. Ardından Ayarlar / Kanal / Durum ve özellikler kısmına ulaşarak kanalınızı doğrulamayı unutmayın.

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Youtube’dan Nasıl Para kazanılır ?

Youtube kanalınızı oluşturduktan sonra videolarınızı yüklemeye başlayabilirsiniz. Ama Youtube hesabınızdan para kazanmak istiyorsanız, yükleyeceğiniz videolarınızda telif hakkı ihlali olmamalıdır. Yani herhangi bir şarkıcının müziğini, herhangi bir filmin bir bölümünü veya markaların logosunu kullanamazsınız. Bu tarz telif hakkı ihlallerinde videolarınızdan para kazanamazsınız.

Youtube hesabınızı açma işlemini tamamladıktan sonra kendinize Google adsense hesabı açmalısınız. Youtube kanalınıza 3-5 video yükledikten sonra Google Adsense başvurusu yapabilirsiniz. Adsense hesabınız onaylanır ise Kanalım > Video yöneticisi > Kanal > Para kazanma kısmına ulaşıp “Para kazanmayı etkinleştir” seçeneğine tıklayın. Bu etkinleştirmeyi yaptıktan sonra Video yöneticisi kısmından videolarınızı yeşil renkte dolar işareti olup olmadığına dikkat edin.