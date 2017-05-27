Vodafone Ramazan Kampanyası 2017 / Ücretsiz Bedava İnternet Nasıl Alabilirim ?

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Operatörlerin Ramazan Bayramı için sunduğu Ramazan kampanyaları devam ediyor. Bu yılda operatörler çeşitli kampanyalar ile kullanıcılarına güzellik yapmayı başardı. Daha önce Turkcell ve Türk Telekom’un kampanyalarını paylaşmıştık ve sıra Vodafone Ramazan kampanyasına geldi.

Vodafone Ramazan ayı bedava internet paketi diğer operatörlere göre tam ücretsiz sayılmaz. 1 GB’ı 1 TL olarak sunan Vodafone neden böyle bir şey yapmış bende merak ediyorum doğrusu. Vodafone Ramazan ayı bedava internet paketine ulaşmak içinde Google Play Store’dan Vodafone’a ait uygulamayı indirip aktif etmeniz gerekmekte.

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Vodafone internet paketi bana göre oldukça az ancak akşam 18.00’den itibaren başlaması güzel olmuş diyebilirim.

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Vodafone Ramazan Kampanyası 2017

Verilen paket: 1GB İnternet

1GB İnternet Ücreti: 1TL

1TL Geçerli Saatler: 18:00 – 06:00

Kayıt olmak için; Vodafone Yanımda uygulamasını Google Play Store veya App Store’dan indirip aşağıdaki adımları uygulayın.

Menü tuşu >> Bana Ne Var? >> Ramazan’a özel interner paketi 1GB = 1TL >> Paketi Al

1 GB İnternet dışında başka bir şeylerinde çıkma ihtimali var.