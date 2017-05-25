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Turkcell 2017 Ramazan Bayramı Sahur bedava internet kampanyası ile tekrar sizlerleyiz. Operatörlerin her Ramazan bayramı için özel olarak hazırladığı kampanyalar ile kullanıcılar bol internetli Ramazan bayramı geçiriyor. Ramazan bayramında genelde Sahur’da sunulan bu internet paketleri ile hattınızdan ücret ödemeden internette rahat rahat dolaşabileceksiniz.

Operatörler, kullanıcıların 4,5G deneyimini daha rahat yaşamaları, Ramazan ayı boyunca ek ücret ödememelerini ve ek internet paketleri ile uğraşmamalarını sağlamak için Ramazan bayramı internet paketlerini sunuyor. 2017 Ramazan ayı bedava Turkcell internet paketilerini aşağıdan sizde görebilir ve faydalanmaya başlayabilirsiniz.

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VİDEOLU TURKCELL BEDAVA İNTERNET PAKETİ ANLATIMI

Turkcell 2017 Ramazan ayı Bedava internet paketi nasıl yapılır ?

Turkcell Bip Ramazan 2017 Bedava İnternet Kampanyası

Sahur 2 GB hediyesi:

Ramazan boyunca Bip mobil uygulamasından 5 farklı kişiye mesaj atan abonelere 02:00-06:00 saatleri arasında geçerli 2 GB internet.

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Ramazan Haftasonu 1 GB:

Ramazan boyunca BiP üzerinden 10 farklı kişiye mesaj atan Turkcell abonelerine paket aktivasyonu yapıldığı tarihten itibaren 30 günlük süre zarfında yer alan haftasonlarında geçerli 1 GB internet.

Ramazan Haftalık 1 GB:

Ramazan boyunca BiP üzerinden 15 farklı kişiye mesaj atan Turkcell abonelerine paket aktivasyonu yapıldığı tarihten itibaren 7 günlük süre zarfında geçerli 1 GB internet.

Ramazan Haftalık 2 GB:

Ramazan boyunca BiP üzerinden 20 farklı kişiye mesaj atan Turkcell abonelerine paket aktivasyonu yapıldığı tarihten itibaren 7 günlük süre zarfında geçerli 2 GB internet.

Ramazan Aylık 2 GB:

Ramazan boyunca BiP üzerinden 25 farklı kişiye mesaj atan Turkcell abonelerine paket aktivasyonu yapıldığı tarihten itibaren 30 günlük süre zarfında geçerli 2 GB internet;

Ramazan Aylık 10 GB/Aylık 3 GB:

Ramazan boyunca BiP üzerinden 50 farklı kişiye mesaj atan Turkcell abonelerine paket aktivasyonu yapıldığı tarihten itibaren 30 günlük süre zarfında geçerli 10 GB internet faydası hediye edilecektir. Ramazan Aylık 10 GB faydası 200.000 kişi ile sınırlıdır. 200.000 kişi sonrasında; BiP üzerinden 50 farklı kişiye mesaj atan abonelere, paket aktivasyonu yapıldığı tarihten itibaren 30 günlük süre zarfında geçerli 3 GB internet faydası hediye edilecektir.

Geçerlilik Tarihi: 24 Haziran 2017

Ayrıntılı bilgi: http://www.turkcell.com.tr/kampanyalar/diger-kampanyalarimiz/4-5g-ramazan-kampanyasi