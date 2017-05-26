Türk Telekom Ramazan Ayı Bedava internet paketi ( 10 GB )

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Operatörler, her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan Ayı ücretsiz bedava internet paketlerine devam ediyor. 3 Operatöründe boş geçmediği bir Ramazan Ayına daha girmiş bulunmaktayız.

Eğer sizde Türk Telekom abonesi iseniz Ramazan ayında Sahurda kullanabileceğiniz ücretsiz internet paketine sahip olabilirsiniz.

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Türk telekom bedava internet ( VİDEOLU ANLATIM )

Türk Telekom Ramazan Ayı Bedava internet 2017

Hediye: 10 GB İnternet – Sahur paketi

10 GB İnternet – Sahur paketi Şartları neler: Faturalılar için ücretsiz, faturasızlar son 48 saatte en az 25 TL yükleme yapmış olmalı.

Faturalılar için ücretsiz, faturasızlar son 48 saatte en az 25 TL yükleme yapmış olmalı. Hangi zamanlarda geçerli: Ramazan boyunca gece 02:00 – 06:00 arası

Ramazan boyunca gece 02:00 – 06:00 arası Nasıl kayıt olabilirim: SAHUR yazıp 5555‘e gönderiniz.

Faturasız hatlar için bilgilendirme:

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“Sahur Kampanyasiyla Ramazan sonuna kadar tek seferde 25TL ve ustu yuklemeye, sahurda gecerli yurtici 10 GB cepten internet kazanabilirsiniz. Son 48 saatte yuklemediyseniz 25TL ve ustu yukleyerek yararlanabilirsiniz”

şeklinde bir mesaj gelecektir size. Faturasız hat sahipleri 25 TL ve üzeri TL yüklemesi yaparlar ise Türk Telekom Ramazan ayı bedava internet paketinden faydalanabilecekler. 25TL ve üzeri yükleme yaptıktan sonra SAHUR yazıp 5555 göndermeniz gerekiyor.

“Sahur donemi boyunca 02:00-06:00 saatleri arasinda kullanabileceginiz hediye yurtici 10GB cepten internet mobil hattiniza tanimlandi. Hediye haklarinizi 24.06.2017 saat 06:00’a kadar kullanabilirsiniz” şeklinde bir mesaj geldiğinde ise ücretsiz paketinizi doyasıya kullanabilirsiniz.