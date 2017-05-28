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Android oyun ipuçları > Pes 2017 > PES 2017 CODE 20 hatası

Bilgisayar ortamında keyifle oynanan oyunların, Mobil cihazlara kadar erişmesi ile oyuncu kitlesi de artmaya başladı. Telefonlarımızda internette sörf keyfi yaptığımız gibi oyun keyfini de doyasıya yapabiliyoruz. Bu oyun keyfi arasında ilk sıraları genellikle aksiyon, yarış ve spor oyunları almakta.

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Futbol oyunları arasında kıyasıya çekişen Fifa ve PES serileri bu yılda kaldığı yerden devam ediyor. Konami’nin oyun severler için sunduğu Pes 2017, geçtiğimiz haftalarda Google Play Store’da yayınlandı ve kullanıcılar tarafından indirilip oynanılmaya başlandı. Ancak oyunu hata yüzünden henüz oynayamayanlar da bulunmakta.

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Android 5.0 Lollipop üstü sistemlerde çalışan Pes 2017 oyunu, depolama alanı içinde 1.32 GB gibi büyük bir boyut kullanmakta. Oyunu ilk kurduğunuz anda oyun indirme işlemi yapacaktır, bu yüzden oyunu WİFİ Kablosuz bağlantınız ile indirmenizi öneriyoruz.

PES 2017 CODE 20 hatası nasıl çözülür?

PES 2017 CODE 20 hatası almamak için cihazınızın saat ayarları kısmından “OTOMATİK TARİH ve SAAT” özelliğini seçmeniz gereklidir.