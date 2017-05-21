LG G6 Hataları ve Sorunları Neler ? ( Çözümleri )

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Her markanın kendine ait bir amiral gemisi olması, telefon piyasasını canlı tutmak adına önemli bir durum. Telefon üreticileri, diğer markaların önüne geçebilmek, kendini ispatlayabilmek için diğer markaların amiral gemilerine göre daha iyi modeller tasarlamayı planlıyor.

LG’nin Amiral gemilerinden biri olan LG G modeli, 2017 yılında G6 Modeli ile yoluna devam ediyor. 18:9 en boy oranına sahip olan bu cihaz tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ancak her telefon modelinde, amiral gemilerinde olduğu gibi sorunlar da yok değil. Bu cihazı almadan önce LG G6 Sorunları, LG G6 Hatalarını araştırmak isteyen kullanıcılar olabilir.

LG G6 Sıklıkla karşılaşılan sorunlar ve çözümleri

LG G6 Cihaz Çöktü Hatası

LG G6 Cihazını kullanan kullanıcılar, bazen durduk yere bazen de telefonun tuş kilidini kilitledikten sonra “cihazınız bozuk olabilir ve düzgün çalışmayabilir” hatası geldiğini belirtmekte. Bu hata büyük ihtimalle Android 7.0 Nougat sistemindeki verified Boot işlemi yüzünden geliyor. Bu hata için tek yapmanız gereken basit çözüm telefonunuzu kapatıp tekrar açmak. Kalıcı çözüm içinse LG’nin sistem güncellemesini beklemeniz gerekmekte.

LG G6 Otomatik Parlaklık Hatası

Telefonu kullanan kullanıcılar, cihazlarında otomatik ekran parlaklığı sorunu olduğu dile getirmekteler. Bu sorunun kalıcı olarak çözülmesi için güncellemeyi beklemek gerekli. Bu sorun kalıcı olarak çözülene dek Lux Auto Brightness adlı uygulamayı cihazınıza kurup kullanabilirsiniz.

LG G6 Parmak İzi Tarayıcısı Çalışmıyor

LG G6 Parmak izimi tanımıyor, parmak izi telefonu yavaşlatıyor sorununu dile getiren kullanıcılar da yok değil. Bu sorunu çözebilmek için Ayarlar > Genel > Telefon Yöneticisi > Depolama bölümüne ulaşın ve buradaki Dahili Depolama seçeneğine dokunun. Ardından Önbellek Verileri üzerine tıklayın ve temizleme işlemini yapın.

LG G6 Şarjı çabuk bitiyor sorunu

Bazı LG G6 kullanıcıları cihazın performansının çabuk düştüğünü veya şarjın çabuk bittiğini dile getirmekte. Bataryanızda problem olduğunu düşünüyorsanız veya ani pil boşalmaları olduğunu düşünüyorsanız cihazınızı güvenli modda başlatmayı deneyebilirsiniz. Sorun halen devam eder ise cihazınızı formatlamayı deneyebilirsiniz. Bataryanızın performansını arttırmak isterseniz Greenify adlı uygulamayı kullanabilirsiniz.

LG G6 Wifi sorunu – Kablosuz internete bağlanmıyor

LG G6 kablosuz ağa bağlanmıyor sorununu da dile getiren bazı kullanıcılar oldu. LG Telefonum Wifi’ye bağlanmıyor diyorsanız yapmanız gereken bir kaç işlem var. Modeminizi ve cihazınızı kapatıp tekrar açmayı deneyin. LG telefonunuzun Ayarlar kısmına ulaşın ve Güç tasarrufu özelliğini kapatın. Bu çözüm yöntemleri işe yaramadı ise Wifi ayarları kısmına ulaşın ve bağlı olduğunuz kablosuz ağı “unut” diyerek tekrar şifrenizi girerek bağlanın.